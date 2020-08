Hoje é Dia da Revolução Cultural

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Primeira comunicação por cabo submarino entre Europa e Estados Unidos (1858).

*Manifestações no Brasil exigiam que o governo de Getúlio Vargas entrasse na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. No início da guerra, Getúlio manifestou-se favorável à política de Hitler (1942).

*O controverso romance Lolita, de Vladimir Nabokov, é publicado nos Estados Unidos (1958).

*A África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos pelo COI por não renunciar ao regime de apartheid (1964).

*Morre o ator Sérgio Cardoso (1972).

*Colapso da União Soviética: O presidente soviético Mikhail Gorbachev é colocado sob prisão domiciliar durante suas férias na Crimeia. O golpe, liderado por oito linhas-duras de alta patente, logo é detido (1991) .

*Ameaçado de sofrer impeachment, Pervez Musharraf, presidente do Paquistão, renuncia ao cargo (2008).

Zig – Zag

*O casal Fernandes: Grazielli Fernandes – psicóloga e Sidney Fernandes – empresário e jornalista, estão vivendo momentos de intensa alegria, um verdadeiro êxtase.

*É que nasceu semana passada, Salomão Fernandes Enes de Souza.

*Filho sonhado, planejado e muito amado.

*Salomão significa “Shalom” – no hebraíco significa paz!

*Assim como nome é forte e lindo, o filho nasceu super saudável, forte, simpático, amado e feliz!

*A médica ginecologista e obstetra que acompanhou todo o pré-natal e realizou o parto, no Hospital Hinja, foi a amiga do casal, dra. Branca Campos Braune.

*A pediatra neonatal e que acompanhará o pequeno Salomão Fernandes, será a dra. Lucília Gomes Meduna Cabreira.

*Ambas estão apaixonadas pelo pequeno lord.

*O casal Fernandes está vivendo a cada minuto uma esfera de amor em seu lar no Jardim Amália II em um período de quarentena-resguardo somente o casal, seu reizinho Salomão Fernandes e o xodó da família, o Yorkshire Henry Fernandes.

Sexo na cabeça

*Você se lembra do sonho que teve a noite passada?

*Se o tema estiver relacionado a sexo ele pode ter uma explicação.

*É que uma pesquisa realizada pelo médico chinês Calvin Kai-Ching Yu, na Shue Yan University, em Hong Kong, revelou que pessoas que dormem de bruços são estimuladas a terem sonhos eróticos.

*O estudo feito com 670 pessoas e publicado no jornal Dreaming mostra essa relação.

*O grupo que dorme de bruços descreveu suas viagens noturnas em detalhes: da frequência de temas, como estar voando ou caindo, por exemplo, até a posição do corpo na hora de dormir.

*Para Kai-Ching Yu, a explicação de a posição do sono estar relacionado com o conteúdo dos sonhos está no contato dos órgãos genitais com a cama, que segundo ele, pode desencadear ações cerebrais para os temas eróticos.

Sala

Vip

*Hoje: Dia da Libertação Humana (Mundial), Dia da Revolução Cultural.

*A ideia era simples, homenagear filmes, artistas, personagens, música, moda; enfim, a arte e a história.

*Foi quando a fotógrafa Liz Guimarães, convidou o maquiador Bruno Chio, parceiro nos trabalhos dos últimos anos, para desenvolverem, juntos, a exposição “Análogos”.

*Assim, ao longo de 2019, produziram a releitura de fotos e momentos de personalidades icônicas que, de alguma forma, fazem parte da memória daqueles que como a dupla, apreciam a magia que o tempo e a arte proporcionam.

*Devido à pandemia, a exposição que estava programada para acontecer em alguns pontos da região Sul Fluminense, teve uma prévia, em versão “virtual” com o lançamento ontem.

*Um recorte com parte da produção de mais de 30 fotos e muitos meses de trabalho, será divulgado no Instagram da fotógrafa Liz Guimarães, e do maquiador e cabeleireiro, Bruno Chio, que mais uma vez nos presenteia, também, com seu trabalho de caracterização que poderá ser verificado nas releituras de fotos de ícones como Frida Kahlo, Marilyn Monroe e Twiggy.

*Liz e Bruno já deixam o recado de que “Análogos”, na versão virtual, será um aquecimento para a versão física que será comemorada com muita alegria e aglomeração.

*www.instagram.com/lizguimaraesphotography/

*www.instagram.com/studiobchio/

