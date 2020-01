Hoje é Dia de São Sebastião, padroeiro das cidades do Rio de Janeiro e Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 09:54 horas

*É lançado em disco ‘Pelo Telefone’, considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil (1917).

*Termina a Conferência de Paz de Paris (1920).

*Eduardo VIII é coroado rei do Reino Unido (1936).

*Criação do Ministério da Aeronáutica do Brasil (1941).

*É inaugurada a TV Tupi do Rio de Janeiro, Brasil (1951).

*John Fitzgerald Kennedy toma posse como o 35º presidente dos Estados Unidos (1961).

*Richard Nixon toma posse como 37º presidente dos Estados Unidos (1969).

*O salário do Presidente dos Estados Unidos é reajustado para US$ 200.000 anuais (1969).

*É inaugurado o novo terminal de passageiros (Terminal 1) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão (1977).

*Os Estados Unidos anunciam o boicote às Olimpíadas de Moscou em virtude de conflitos políticos entre os dois países (1980).

*Ronald Reagan jura seu cargo como 40º presidente dos Estados Unidos (1981).

*Morre Mané Garrincha, futebolista brasileiro, bicampeão mundial em 1958 e 1962 (1983).

*Morre Johnny Weissmuller, ator e nadador estadunidense, o mais famoso Tarzan do cinema (1984).

*É inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos (1985).

*Ronald Reagan toma posse de seu segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos (1985).

*Anunciada a proposta ganhadora para a construção do Eurotúnel (1986).

*O presidente José Sarney decreta a moratória do pagamento de juros da dívida externa do Brasil (1987).

*A Volkswagen do Brasil decreta o dia 20 de Janeiro como o Dia Nacional do Fusca (1989).

*Segundo dia de apresentações do Rock in Rio II. Shows de Faith no More, Titãs e Guns N’Roses (1991).

*William J. Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos (1993).

*Morre Audrey Hepburn, atriz belga (1993).

*O corpo do prefeito Celso Daniel, da cidade de Santo André, São Paulo, é encontrado morto com 11 tiros (2002).

*Barack Hussein Obama II toma posse como 44º presidente dos Estados Unidos (2009).

*Hoje: Dia de São Sebastião, padroeiro das cidades do Rio de Janeiro e Barra Mansa; Dia do Farmacêutico; Dia Nacional do Fusca, Dia da Consciência Indígena dos filhos da Nação Tupi que habitava as terras de Pindorama, Dia de Oxóssi e Caboclos (Umbanda), Dia de Oxalá.

*Sempre presente no nécessaire masculino, os perfumes têm o poder de marcar presença sem exagero, além de seduzir e servir de marca pessoal.

*Para potencializar esse resultado, no verão, o cuidado tem de ser redobrado para que a fragrância não se torne um incômodo para o homem e para quem está à volta.

*Com o calor nas alturas, o aroma do produto usado em outras estações – normalmente forte – não é aconselhável, pois a transpiração propagará a essência no ar com facilidade.

*Por isso, o ideal é usar aromas leves, como floral, frutal e lavanda.

*Durante o dia, são indicadas colônias herbais, cítricas com laranja, bergamota ou limão, que são leves, suaves e evaporam mais rápido.

*“O mesmo perfume pode ser adotado tanto de dia quanto de noite, mas durante o dia é recomendado diminuir a quantidade.

*Fragrâncias exclusivamente noturnas são intensas e marcantes, por isso, pedem uma produção sofisticada”, explica Renata Ashcar, especialista em perfumes, autora do livro “Brasilessencia: A cultura do perfume”.

*O tamanho da cintura da parceira pode interferir no desempenho sexual do homem.

*De acordo com uma pesquisa da Universidade do Oeste da Escócia, na Escócia, quanto mais fina for, maior é a satisfação e melhor a performance masculina. Os dados são do jornal Daily Mail.

*A advogada Martha Parente, reuniu noite de sábado, familiares e amigos mais chegados, para comemorar sua mais recente idade, no Safari Eventos, na cidade de Mendes, onde reside.

*Dos canapés aos salgados tudo super delicioso.

*Não faltou o tradicional ‘Parabéns pra você’ e o soprar das velinhas.

*O bolo e os doces também estavam divinos.

*Quando os convidados chegaram tiveram a oportunidade de ouvir um seleto repertório de música popular brasileira, ao vivo e depois mais tarde, André Medeiros e o tecladista João Fera (Paralamas do Sucesso) deixou totalmente as pessoas curtindo pérolas dos Beatles.

*Enfim uma noite perfeita.

*Este colunista e Jefte Castro fomos levar nosso abraço à querida aniversariante.

*O empresário Luiz Alberto Carvalho e sua amada Beth Rebello, presentes ao aniversário da Martha Parente, tiveram momento especial, completaram sábado 45 anos de felicíssimo casamento.

*A coluna publica alguns cliques.

*O jornalista Emiliano Macedo, embarcando amanhã, no Aeroporto Viracopos, rumo aos Estados Unidos.

*Mais precisamente com destino a West Palm Beach, na Flórida.

*Irá exercer suas atividades profissionais a bordo do luxuoso transatlântico Grand Classica, da Norwegian Cruise Line.

