Hoje é Dia do Arquiteto

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Dia em que Machado de Assis é proclamado primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras (1896).

*Gone With The Wind ( E o vento levou) tem sua premìere em Atlanta, estado da Georgia (1939).

*Fundação do Rotary Club RJ Tijuca (1949).

*Criada a SUDENE com o objetivo de promover o desenvolvimento dos estados do nordeste brasileiro, atualmente estendido à região conhecida como polígono das secas (1959).

*O Maracanã registrou o recorde mundial de público entre clubes de futebol, no clássico “FLA-FLU”, Flamengo 0x0 Fluminense, quando 194 603 espectadores (177 656 pagantes) compareceram à decisão do Campeonato Carioca daquele ano (1963).

*Decola a missão Gemini VI (1965).

*Morre Walt Disney, desenhista norte-americano e criador da Disneylândia (1966).

*Fim das transmissões da TV Excelsior, às 17 h 56 min (1970).

*Cronologia dos direitos homossexuais : primeira tentativa da diretoria da Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association, APA) em retirar a homossexualidade da lista de doenças mentais (1973).

*O navegador web Netscape Navigator 1.0 é lançado (1994).

*O Santos Futebol Clube sagra-se Hepta Campeão Brasileiro de Futebol, ao derrotar o Corinthias F. C. por 3 x 2, gols de Robinho, Elano e Léo (2002).

*A VARIG – Viação Aérea Rio Grande S.A. mais tradicional das empresas aéreas do Brasil, deixa oficialmente de operar (2006).

*Após oito anos de ocupação, as tropas dos Estados Unidos deixam o território do Iraque (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Arquiteto.

*Vale lembrar que a Arquitetura é a arte e técnica de projetar uma edificação ou um ambiente de uma construção.

*Tenho um carinho muito grande por estes profissionais, que desempenham uma linda e importante atividade.

*Aliás, recentemente, fiz uma referência dos muitos eventos que ao longo destes 41 anos de colunismo social realizei.

*Deixei propositalmente de fora, o Casa Show, porque merece um capítulo à parte.

*E nada melhor, do que, no dia de hoje, nesta data comemorativa a estes brilhantes profissionais.

*A proposta do Casa Show, foi o de mostrar o talento e a criatividade dos nossos profissionais.

*Alcançado o sucesso. E, literalmente, o evento foi considerado pelo imenso público visitante um show.

*Não deixou nada a desejar a versão Casa Cor, realizada nas principais capitais do país.

*Afinal, com 44 ambientes, foi a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo do Sul Fluminense.

*Aconteceu no ano de 1998, no antigo espaço onde funcionou o Restaurante Santa Felicidade.

*No ano seguinte, realizei no bairro Village Sul.

*Também um grande sucesso. Prova que recebi convite para realizar o Casa Show, em 1999, na cidade mineira de Juiz de Fora.

*Lá fiz bonito, graças, também ao alto nível dos arquitetos participantes.

*O evento entrou para a história, como a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo da Zona da Mata Mineira.

*Então, é de muita alegria e carinho que transmito os meus parabéns pelo dia do Arquiteto.

Sala

Vip

*Notícia que foi veiculada ontem, e que merece aplausos, diz respeito ao Ministro Fachin, que suspendeu a isenção de impostos na importação de armas.

*A empresária Ana Paula Rocha, completando, os 20 anos de sucesso de sua Chic Viagens e Turismo.

*Aniversariantes do dia: Marly Dantas; Zoinho Jorge Oliveira; Laressa Benevenuto; Ana Karolina Cattapreta Perrut; Lair Amorim; Fred Barboza; Sônia Oliveira; Fujail Ahmed; Alfredo Barbosa.