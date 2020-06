Hoje é Dia do Cinema Brasileiro

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 06:30 horas



Túnel do Tempo

*Deputados do Terceiro Estado francês realizam o Juramento do jogo da Péla (1789).

*Virgínia Ocidental torna-se o 35º estado norte-americano (1863).

*A França é a primeira nação europeia a reconhecer a República Velha brasileira (1890).

*Independência do Mali e do Senegal (1960).

*Estreia no México a série local ‘Chaves’ (1971).

*Morre Aracy de Almeida, cantora brasileira (1988).

*Anunciada a criação da Wikimedia Foundation (2003).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Migrante (Brasil); Dia do Cinema Brasileiro.

*Visando reforçar as ações preventivas de combate ao coronavírus, a ACJ Condomínios disponibiliza álcool em gel para a população de Volta Redonda que transita, diariamente, na calçada em que a empresa está localizada, no bairro Aterrado.

*O equipamento é de fácil utilização e importante nas ações de higienização.

*Preocupada com o bem-estar da população e como forma de promover a saúde de todos, a ação da ACJ Condomínios vai de encontro às medidas de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde neste período de pandemia.

*“O álcool em gel é próprio para uso humano e, segundo especialistas, tão eficaz quanto lavar as mãos com água e sabão. Neste período de frio, o uso do produto contribui também com a prevenção da gripe comum ou a gripe A, entre outras infecções”, destacou a especialista em administração condominial, Vanisi Ferreira.

Sala Vip

*Na retomada do desenvolvimento econômico, a Europa reacende a ‘chama’ do principal atrativo: O Turismo.

*Em Paris, a partir do dia 5 de julho, reabertura parcial do seu principal monumento da ‘Cidade Luz’ a Torre Eiffel.

*A oftalmologista Elba Ferrão e o empresário Marcos Vinicius, completaram ontem, 9 anos de seu Dia “D”.

*Se diga com um felicíssimo casamento.

*Elba, que desde segunda-feira esteve fazendo atendimento em sua Clínica de Barra Mansa, seguiu ontem pela manhã para sua residência em Belo Horizonte.

*Foi ao encontro de seu amado, para um jantar especial.

*Ao contrário do que gostariam, não irão fazer uma grande festa, estarão obedecendo às restrições em função da pandemia.

*Será um jantar romântico, olhos nos olhos.

*Aniversariantes do dia: a jornalista Roberta Caulo; o médico Vinicius Vidigal; a vereadora Rosana Bergone; advogada Josi Carneiro; jornalista Lília Alves; Vilma Gil; aniversário de fundação da Apadem; Marilene Freitas; Eduardo Laborato; Vilma Gil; Juliana Moreira; Fátima Aparecida Reis Lopes; Ingrid Rodrigues; Magna Silva.