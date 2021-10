Hoje é Dia do Professor

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 07:05 horas

Túnel

Do Tempo

*O dirigível Zeppelin chega aos Estados Unidos, completando a travessia do Atlântico, partindo da Alemanha (1928).

*Lançamento do filme ‘O Grande Ditador’ de Charles Chaplin (1940).

*Jimi Hendrix assina contrato de gravação por três anos com o empresário Ed Chalpin (1965).

*Estreia televisiva do grupo Mutantes no programa ‘Pequeno Mundo’ de Ronnie Von (1966).

*Golpe Militar de 1964: é ordenada a reabertura do Congresso Nacional (1969).

*Colégio Eleitoral elege João Figueiredo presidente do Brasil (1978).

*Nelson Piquet é bicampeão mundial de Fórmula 1, repetindo a façanha obtida por Emerson Fittipaldi em 1974 (1983).

*Anúncio do ‘Prêmio Nobel da Paz’ a Mikhail Gorbachev (1990).

*Primeiro show de Michael Jackson no Brasil, durante a turnê Dangerous World Tour (1993).

*Andy Green e a equipe liderada por Richard Noble quebram, pela primeira vez, a barreira do som com um veículo (1997).

*Início das transmissões do canal de televisão português NTV (2001).

*Referendo no Iraque ratifica a nova constituição do país, aprovada por uma Assembleia Constituinte (2005).

Zig – Zag

*Pessoas acima de 12 anos: esta é a idade mínima para quem quiser se inscrever nos cursos de Inglês Instrumental e Excel Intermediário, fruto de uma parceria entre o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e a prefeitura de Volta Redonda por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) firmada semana passada.

*Não há limite máximo de idade para a realização dos cursos.

*Orientadores e instrutores de 20 das salas Telecentro instaladas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) estão mobilizados para promover, em conjunto com professoras do UniFOA, as vinte aulas on-line sobre cada um dos temas.

*Os cursos são de Inglês Instrumental e Excel Intermediário.

*Se você não conhece ainda as vantagens e a finalidade do inglês instrumental, saiba que o curso foca nos estudos para propósitos profissionais.

*Essa técnica consiste no aprendizado rápido e preciso do idioma estrangeiro com um objetivo profissional.

*Em português claro, o inglês instrumental trabalha o vocabulário e relações profissionais.

*O Excel Intermediário, por sua vez, continua sendo uma das ferramentas essenciais para o ingresso no mercado de trabalho.

*Dominar o seu uso chega a ser requisito básico para quem está focado em carreiras como contador e especialista em marketing de conteúdo.

*A professora Maria Cristina Tommaso, Pró-reitora de Extensão do UniFOA destacou a importância desta parceria para a comunidade.

*“Temos as ferramentas do ensino e a SMAC, as instalações físicas e unimos nossas tradições de apoio à comunidade e de levar inclusão digital à população. É um trabalho conjunto que leva muitos benefícios à comunidade”.

*Rosane Marques, Diretora do Departamento de Proteção Básica da SMAC contou que este projeto, em parceria com o UniFOA, impacta positivamente a vida acadêmica e profissional dos usuários dos Centros de Referência da Assistência Social.

*“As 25 salas Telecentro, que estão presentes nos CRAS, dão oportunidade aos nossos usuários de ter contato com computadores e internet, podendo transformar os conhecimentos adquiridos em bens culturais, sociais e emancipatórios. Esta parceria com o UniFOA, enriquece ainda mais nosso Programa de Inclusão Digital e possibilita que os nossos usuários possam desenvolver suas habilidades, não só na informática, mas também em outros segmentos. Tem sido esperança e oportunidade para inúmeros de cidadãos voltarredondenses”.

*As inscrições já iniciaram e devem ser feitas exclusivamente nos CRAS, onde o aluno deverá preencher um formulário e receber o link das aulas, que podem ser feitas no próprio Telecentro, caso não possua equipamento com internet em casa.

*Mais informações no contato da SMAC: 24 3339-9570.

*O estudante que concluir o curso receberá o certificado do UniFOA e SMAC-VR.

Sala

Vip

*O médico Doutor Paulo Franco preparou uma série especial em homenagem aos profissionais de saúde que foram pioneiros na cidade de Volta Redonda e que influenciaram sua vida profissional.

*Com o título “Obrigado, Doutor” o primeiro episódio entra no ar na próxima segunda-feira, dia 18, a partir das 10h nas no @pfranco52, pelo site www.canal36.com.br, pelo Facebook facebook.com/canal36netvr ou no YouTube: youtube.com/user/canal36netvr.

*Vale a pena assistir a esta emocionante homenagem aos profissionais que deixam um rastro brilhante em suas carreiras médicas.

