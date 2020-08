Hoje é Dia Internacional da Cerveja

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*No Equador, um sismo destrói 50 cidades e mata 6 000 pessoas (1949).

*Carlos Lacerda sofre o Atentado da Toneleros. Seu guarda-costas, o major-aviador Rubens Florentino Vaz, também alvejado, morre pouco tempo depois (1954).

*É detido na África do Sul, Nelson Mandela, que permanecerá preso até 1990 (1962).

*Morre Marilyn Monroe, atriz estadunidense (1962).

*Morre Richard Burton, ator britânico (1984).

*Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidem em Buenos Aires criar uma zona de livre comércio entre MERCOSUL e Bolívia (1994).

*Entre os dias 5 e 6 de agosto, deu-se o maior assalto a banca da história do Brasil. Foram levados R$ 164.755.150,00 do cofre da agência do Banco Central do Brasil, em Fortaleza, Ceará (2005).

*Os Estados Unidos tiveram, pela primeira vez na sua história, a nota da dívida pública rebaixada de AAA para AA+, pela Standard&Poor’s, devido à crescente dívida e do pesado déficit no orçamento (2011).

Zig – Zag

Mundo

Parou

*A pandemia ontem parou o mundo, para outro foco nos noticiários: a gigantesca explosão na região portuária em Beirute, capital do Líbano.

*Até o fechamento da edição desta coluna ainda não havia informações da origem desta consequência, se acidente ou atentado terrorista.

Sala Vip

