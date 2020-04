Hoje é Dia Mundial do Desenhista

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 07:10 horas

Túnel do Tempo

*A insulina se torna disponível para uso em larga escala por pacientes que sofrem de diabetes (1923).

*Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Norma e Constance Talmadge se tornam as primeiras celebridades a deixarem a marca de seus pés no cimento da calçada da fama em Hollywood (1927).

*No Brasil, Juscelino Kubitschek é nomeado prefeito de Belo Horizonte (1940).

*O primeiro restaurante da rede Mc Donald’s é inaugurado em Des Plaines (Illinois) (1955).

*O ditador cubano Fidel Castro visita os Estados Unidos pela primeira vez depois da revolução (1959).

*Castelo Branco é eleito e empossado presidente pelo Congresso brasileiro com 361 votos, 72 abstenções e 37 ausências (1964).

*O Pacote de Abril impõe, no Brasil, eleição indireta para governadores e nomeação de 1/3 do Senado (1977).

*Morre Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor francês (1980).

*Inauguração da Disneylândia de Tóquio (1983).

*Início de recadastramento de eleitores no Brasil (1986).

*Na maior enchente do rio Paraguai até então, 95% do Pantanal Matogrossense é alagado (1988).

*O governo Sarney começa a autorizar violações do congelamento de preços do Plano Verão (1989).

*Morre Greta Garbo, atriz sueca (1990).

*Liberado pelo presidente Collor o uso de cartões de crédito brasileiros no exterior (1991).

*O sociólogo Darcy Ribeiro é empossado na Cadeira nº 11 da Academia Brasileira de Letras (1993).

*Um Boeing 767-200 da Air China, bate contra uma colina durante chuva torrencial e neblina perto de Puysan, Coréia do Sul, mantando 128 pessoas (2002).

Zig–Zag

*Hoje: Dia Mundial do Desenhista, Dia Nacional da Conservação do Solo (Brasil).

*Os brasileiros têm tido cada vez mais problemas com a voz.

*Segundo os dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o país é o segundo no mundo a possuir casos de câncer na laringe.

*Dos 15 mil casos existentes no país, 8 mil são fatais, apesar de as chances de cura superarem 90%, se o câncer de laringe for detectado precocemente.

*A pandemia provocada pelo covid-19 continua em progressão geométrica.

*A Organização Mundial de Saúde afirma que 70 vacinas contra o coronavírus estão em desenvolvimento em todo o mundo.

*A China registra o maior número de novos casos em seis semanas

*O número de óbitos no Reino Unido ultrapassa os 10 mil.

*A Rússia registra aumento diário recorde no número de novas infecções.

Boca Aberta

*É de iniciativa do coordenador do curso de Implantodontia da UniFOA, dentista e professor Marcelo Fontes Teixeira, o desenvolvimento da Websérie #ContaComigo. São séries com diversos webinars de Atualização em Biossegurança.

*O lançamento da primeira série será hoje, dia 15 de abril, às 17h.

*Confira a grade dos próximos dias acessando o site (dentistaspelasaude.com.br/webserie).

Sala Vip

*O meio educacional de Volta Redonda, ainda em luto, pela morte da ex-secretária de Educação e professora, Emiliana Casagrande.

*Ela estava internada no Hospital Unimed VR.

*Com 73 anos de idade, sofria há longo tempo de grave problema respiratório.

*Emiliana foi secretária de Educação durante o mandato de Paulo Baltazar na prefeitura de Volta Redonda.

*Ela prosseguiu no cargo durante os dois primeiros mandatos do também ex-prefeito Antônio Francisco Neto.

*A Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais de Volta Redonda (Apadem-VR) fez uma homenagem de despedida para a professora Emiliana Casagrande.

*A associação lembrou que a professora foi uma das “madrinhas” do grupo, criado para divulgar a causa dos autistas na cidade.

*Aniversariantes do dia: Ingrid Paula Moreira; o dentista e professor Marcelo Fontes Teixeira; Aida Goulart Teixeira; Hildimila Bruno; Cléria Vaz Caetano; Isadora Guimarães; Valéria Bernardini; Isadora Guimarães; Aniello Damato Filho.