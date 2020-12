Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*John F. Kennedy vence Richard Nixon nas eleições presidenciais norte-americanas (1960).

*Richard Nixon nomeia Henry Kissinger conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos (1968).

*O Boeing 747 realiza seu voo inaugural com 191 pessoas a bordo, a maioria jornalistas e fotógrafos (1969).

*Dom Paulo Evaristo Arns assume a arquidiocese de São Paulo (1970).

O* presidente Médici torna a Educação Física matéria obrigatória em todas as escolas (1971).

*A nave Pioneer 11 chega em Júpiter (1974).

*O presidente João Figueiredo regulamenta a Lei de Anistia (1979).

*A população iraniana vota a favor de uma nova Constituição e dá poderes absolutos ao Aiatolá Khomeini (1979).

*Benazir Bhutto toma posse como primeira-ministra do Paquistão para seu primeiro mandato. É a primeira mulher a ocupar este cargo em um estado muçulmano moderno (1988).

*O ônibus espacial Columbia é finalmente lançado, na missão STS-35 após quase sete meses de atraso (1990).

*Retorna à Terra a nave norte-americana Columbia com seis astronautas (1992).

*Entra em vigor o Tratado de Maastricht, que estabelece união monetária, econômica e política da Europa (1993).

*O Governo Federal anuncia o início das transmissões da Televisão digital no Brasil (2007).

*Extinção da emissora de televisão TVE Brasil (2007).

Zig – Zag

*Hoje, fazendo cinco anos que o Sul do estado ganhou diferenciado espaço gastronômico que é o Vitória Restaurante e Choperia.

*Localizado dentro das instalações de uma das principais arenas de entretenimento e lazer do estado do Rio de Janeiro, que é o Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube.

*Um bem sucedido empreendimento dos empresários José Fardim e Karla Falcão.

*Ambos os espaços estão funcionando com todo o rigor, obedecendo o protocolo da OMS.

*Gastronomia e o entretenimento musical de alta qualidade.

Livro

Aberto

*A professora do UniFOA, Ivanete de Oliveira, escreveu o capítulo de um livro para o Instituto Latino Americano de Planejamento Educacional (ILAPE).

*A obra intitulada como “Educação Superior e Covid-19: Desafios e Possibilidades”.

*Apresenta uma coletânea de relatos de experiências vivenciados durante a pandemia por professores, pesquisadores e interessados no movimento educacional superior.

*Com 165 páginas e escrito por cerca de 40 autores que expõem as realidades enfrentadas durante a pandemia (expectativas, medidas para o enfrentamento da crise e até mesmo angústias do tempo).

*O lançamento do e-book foi realizado na noite do dia 25 de novembro, no canal do YouTube da ILAPE.

*O capítulo escrito pela professora Ivanete, “Mentoria para a elaboração de adendos em documentos institucionais: evidências do período pandêmico”, nasceu a partir de um curso de atualização em que a escritora participou.

*“A pandemia da Covid-19 foi o principal mediador que contribuiu para se pensar sobre possibilidades, limitações e desafios para se construir uma educação superior fortemente sintonizada com este tempo e projetada para além dele. Nessa perspectiva, pensamos sobre a necessidade de desenvolver um trabalho colaborativo e coletivo de forma planejada e comprometida com a valorização das pessoas que desenvolvem seus projetos de formação profissional e, sobretudo, de vida”, destacou a professora.

*Para a Fundação Oswaldo Aranha e para o UniFOA, como também para toda comunidade educacional, esta obra provoca reflexões acerca do conjunto de ações que foram assumidas como práticas para superar as dificuldades vivenciadas neste período de pandemia.

*“Desse modo, ao analisar a viabilidade e as implicações de tais ações, o profissional do ensino superior – gestor, docente e técnico-administrativo – aprimora sua competência estratégica no sentido de se posicionar de maneira decisória e resolutiva frente à necessária qualidade da educação superior ofertada. Portanto, é trabalhado o desenvolvimento da capacidade de analisar uma determinada situação, identificar uma problemática, implementar ações de melhorias, utilizar novas metodologias e tecnologias, compreender a relevância de práticas que possam ser incorporadas como construtor para a qualidade da aprendizagem do educando e, consequentemente, para o aprimoramento do desenvolvimento institucional”, pontuou Ivanete.

*Toda a arrecadação do e-book será revertida para o Centro de Referência em Reabilitação do Valparaiso, situado na área especial da Cidade Jardins, em Brasília.

*Para adquirir a obra, basta acessar o site da ILAPE.

Sala

Vip

*O empresário e artista plástico José Nery Figorelli e o enfermeiro Rafael Procópio, foram no final de semana, em um bate volta a sua super aconchegante casa, no elegante condomínio Vista Bela, em Penedo.

*Rafael cuidou dos detalhes de manutenção da residência, enquanto Nery deu um divino toque voltado para a decoração e iluminação natalina. Ficou show.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, o empresário Tiago Toniolo, leia-se Shopping do Mármore.

*Ganha os primeiros abraços de seus amores, a dentista Patrícia Possobom e os pequenos Vitor Hugo e Larissa.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Vanessa Kochem; Ana Amélia Lambert; Eliana Toniolo Macri; Keila Viana De Laffitte; Luiz Antônio Cardoso.