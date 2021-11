Hoje fazendo exatos 20 anos que o empresário Rogério Loureiro e Cristiane Cotrim Loureiro, trocaram as alianças da mão direita para a esquerda

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*A URSS lança a nave espacial Sonda II (1964).

*O Presidente Castelo Branco promulga o Estatuto da Terra, uma lei que regula direitos e obrigações relacionadas aos bens imóveis rurais (1964).

*Golpe Militar de 1964: o general Médici é eleito novo presidente do Brasil (1969).

*Os Estados Unidos e a União Soviética começam a negociar em Genebra, na Suíça, um acordo para reduzir o número de armas nucleares na Europa (1981).

*No Brasil, um terremoto de 5,1 graus na Escala Richter atinge o município de João Câmara, no Rio Grande do Norte (1986).

*Morre Sobral Pinto, jurista brasileiro (1991).

*Um ciclone atinge Bangladesh, ao leste da Índia, e deixa cerca de dois mil mortos. Dois terços do território ficaram submersos (1988).

*Morre Oscar Wilde, escritor irlandês (1900).

*Morre Fernando Pessoa, poeta português (1935).

*Bill Clinton torna-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Irlanda do Norte (1995).

*Israel anuncia a retirada parcial da Cisjordânia, após 30 anos de ocupação (1997).

*A Wikipédia lusófona completa 200 mil artigos criados (2006).

*Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) do Brasil torna seu capital aberto. A procura por seus papéis foi recorde, com cerca de 284 000 interessados (2007).

Bodas

de Porcelana

*Hoje fazendo exatos 20 anos que o empresário Rogério Loureiro e Cristiane Cotrim Loureiro, trocaram as alianças da mão direita para a esquerda e receberam as bênçãos do sacerdote.

*Esta data especial que marca as ‘Bodas de Porcelana’ do casal será comemorada logo mais no espaço Village.

*Para celebrar estes vinte anos de felicíssima união, Rogério Loureiro reunirá familiares e muitos amigos.

Sala

Vip

*Aniversariantes do dia: Mario Sinzato; Célio Adelino da Paz, Fernando Tedesco Jr; Yuri Campos; Simone Landim; Seiya Cavaleiro.

*O arquiteto Lincoln Botelho da Cunha e a jornalista e escritora Giovana Damaceno, desde o inicio da pandemia vem cumprindo à risca a quarentena.

*Dia destes resolveram dar uma rápida saída, e deu ruim.

*Dentro de casa mesmo Giovana, teve uma torção no pé.

*Tiveram que parar no pronto atendimento do Hospital da Unimed/VR.

*As tarefas de compras de hortifruti sobraram para o Lincoln.

*Os médicos Ricardo Figueiredo e Adriana Azevedo, estão na torcida para que no próximo mês consigam embarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, acompanhados dos filhos, rumo a Portugal.

*Tudo irá depender do comportamento das autoridades da OMS diante da possibilidade desta quarta onda, que está tendo origem africana.

*O Japão, por exemplo, já determinou o fechamento de suas fronteiras para estrangeiros.