Hoje pela manhã acontece a concorrida reinauguração da loja do Supermarket na cidade de Valença

Túnel

Do Tempo

*Surge o Monopoly, jogo que foi levado ao Brasil com o nome de Banco Imobiliário (1935).

*Adolf Hitler preside um encontro secreto onde discutiu seus planos para adquirir o “espaço vital” ao povo alemão (1937).

*Colômbia é admitida como Estado-Membro da ONU (1945).

*Fundação do primeiro Interact Club do mundo (1962).

*Editada a lei que oficializa o nome da Universidade Federal Fluminense (1965).

*Inauguração da Usina hidrelétrica de Itaipu na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a maior do mundo na época (1982).

*É publicada uma carta do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anunciando que ele sofre de Alzheimer (1994).

*Benazir Bhutto é destituída do cargo de primeira-ministra do Paquistão (1996).

*Saddam Hussein é condenado à morte na forca (2006).

*Barack Obama é eleito Presidente dos Estados Unidos (2008).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Nacional da Cultura, Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Designer Gráfico, Dia Nacional do Radioamador, Dia do Técnico Agrícola.

*Passado as principais campanhas publicitárias, e o feriadão de Finados, o comércio de nossa região também vai ganhando ‘look’ de Natal.

*Trata-se da maior campanha nacional de vendas, que dá o maior fôlego ao comércio.

*Agora, então, na ‘crise’ instalada, é preciso usar todo marketing possível e apostar nas vendas.

*Ou seja, a propaganda mais do que nunca volta a ser a ‘alma do negócio’

*Bem do tipo da frase: “O que não é visto, não é lembrado”.

*Além da campanha que começou a ser deflagrada, do ‘Novembro Azul’ para prevenção do ‘câncer de próstata’, outra importante campanha também entra em cena ‘Novembro Dourado’ de prevenção ao tratamento do câncer infantil.

*Ambas devem ser amplamente divulgadas e são de suma importância.

Todos

Por um

*A Associação Comercial de Volta Redonda convida a todos, para logo mais, às 20h30, assistirem o debate com os candidatos a prefeito de Volta Redonda, pelo canais de comunicação:

Aliança

na Mão

*As mulheres latino-americanas mais escolarizadas têm menos probabilidade de se casar do que as mulheres menos educadas ou que os homens igualmente educados, segundo afirma uma pesquisa da Universidade Harvard.

*De acordo com a pesquisa, baseada em dados de censos de mais de 40 países, quando se casa, grande parte das mulheres latino-americanas mais escolarizadas tende a fazê-lo com homens menos educados.

Sala

Vip

*Hoje pela manhã é que acontece a concorrida reinauguração da loja do Supermarket na cidade de Valença.

*O fecha e abre. É o que se tem notado, em nossa região e no país afora.

*Muitos estabelecimentos que não resistiram a chegada da pandemia, tendo encerrado suas atividades, estão dando lugar a novos empreendimentos.

*Muitos de grande porte por sinal.

*No dia 17 de novembro o Gacemss completa 75 anos, de arte e muita cultura.

