Túnel do Tempo

*O milionário Howard Hughes consegue um novo recorde mundial ao completar um vôo de 91 horas ao redor do mundo (1938).

*Segunda Guerra Mundial: os aliados desembarcam na Sicília, na Operação Husky. Inicia-se a invasão da Itália (1943).

*O navio Rainbow Warrior, do Greenpeace, é afundado no porto de Auckland, Nova Zelândia, na sequência da explosão de uma bomba colocada por agentes da DGSE francesa. O fotógrafo português Fernando Pereira morre na explosão (1985).

*Boris Yeltsin é eleito presidente da Rússia (1991).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial da Lei, Dia da Pizza (São Paulo).

*Infelizmente, é bastante preocupante o aumento de casos confirmados de pessoas com Covid-19 em Volta Redonda.

*Os pontos para a realização dos testes rápido são: Centro de Doenças Respiratórias, na Policlínica, no Estádio da Cidadania; Unidade Básica no Bairro 249; Volta Grande; Unidade no Bairro São João, Unidade na Vila Mury, além dos hospitais.

*A Secretaria de Saúde de Volta Redonda, encaminha os testes para realização dos exames no Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ).

*Continua valendo a recomendação de evitar sair de casa, havendo necessidade, utilize a máscara de proteção, álcool em gel e o distanciamento social.

Fora

do Ar

*O vício das pessoas pelo uso, nos telefones celulares, dos aplicativos do Facebook, WhatsApp e Instagram, cada vez mais, provocam motivos de restrições, nos mais diferentes locais de trabalho.

*A ordem é que os aparelhos devam ficar desligados, durante o horário comercial.

*Tolerância vem sendo aceita por conta da pandemia, em alguns setores.

*Não ficam de fora do vício, as empregadas domésticas, que também descobriram este fascínio, e acabam deixando a faxina em segundo plano.

Sala

Vip

*A empresária Fernanda Toniolo Lima, é super festeira (está certíssima). É preciso celebrar a vida.

*Principalmente o dia que ela chegou ao planeta Terra.

*Todo ano ela reúne seus familiares e uma grande legião de amigos para comemorar.

*Agora, com a Covid-19, não será possível. Digo, não seria.

*Fernanda arrumou um jeito especial, para não deixar a data passar em branco.

*Programou para amanhã, seu aniversário, uma Live ‘Fique em Casa e Comemore Comigo’ a partir das 14h30.

*Basta acessar o Canal Fernanda Toniolo, no YouTube.

*Entre as atrações: Victor Yuri, Petriz, mais algumas surpresas.

*Aniversariantes do dia: O chef Júlio Cesar Ferreira Ramos; Mônica Aiex; Matheus Costa; Frederico Nader; Ana Lúcia Gonçalves; Maria Helena Monteiro; Dionízio da Silva; Júlia Figueiredo; Vanderlei Grijó; Fernanda Cardoso; Carlos Augusto Pereira; Rebecka Queiroz; Ana Lúcia Pereira.

*A coluna continua homenageando Martha Rocha, que durante 12 anos residindo em Volta Redonda, sempre prestigiou os importantes eventos e as grandes amizades que aqui deixou.