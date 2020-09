Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 06:00 horas

*O cientista Alexander Fleming anuncia a descoberta da penicilina (1928).

*Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do Marechal Mascarenhas de Morais, parte para a guerra na Itália (1944).

*Lei 4.771 institui o Novo Código Florestal Brasileiro (1965).

*Greepeace, uma ONG, é fundada (1971). O Pink Floyd lançam um de seus maiores sucessos: Wish you were here (1975).

*URSS lança nave Soyuz 22 (1976).

*Muhammad Ali conquista novo recorde de quarto título mundial de pesos-pesados (1978).

*A legendária equipe de futebol estadunidense New York Cosmos realiza a sua última partida oficial (1984).

*O banco norte-americano Lehman Brothers declarou falência, o que foi considerado o ápice da crise financeira de 2008-2009 (2008).

*FIA anuncia a volta da equipe Lotus a Fórmula 1 (2009).

*Inicia nesta quinta-feira e encerra domingo, o III Simpósio Internacional de Mulheres Regentes.

*Um espaço de reflexão sobre a atuação destas profissionais no cenário profissional da música clássica.

*Foi o que motivou 4 grandes regentes brasileiras a criarem esta conferência.

*Por conta da pandemia neste ano, o evento será online e já conta com aproximadamente 600 inscrições de pessoas de mais de 30 países.

*Realizada a cada dois anos, a primeira edição ocorreu em 2016 em São Paulo e teve como convidada especial a violinista e regente Marin Alsop.

*Já a segunda aconteceu em Montevideo, no Uruguai, em 2018, com a presença da regente uruguaia Gisele Ben-Dor.

*Neste ano, um pouco diferente, o evento será pela internet, através da plataforma zoom, mas as expectativas continuam elevadas, devido ao número grande de inscritos.

*E, novamente, a pianista e regente voltarredondense, Sarah Higino, participará. Desta vez como mediadora, no Painel Brasil, na mesa de maestras de Orquestra e Banda, já que na edição passada havia sido palestrante em Montevidéo.

*“O Simpósio Internacional de Mulheres Regentes é um grito de esperança, não somente para as maestras mas a todas aquelas que exercem uma profissão e que tem na sua maioria a gestão de homens, e são delegadas a posição de invisibilidade. Nele teremos doutoras, mestres, professoras e pesquisadoras, trocando experiências de vida musical e tendo os desafios da arte da regência a cumprir, além de discutir políticas culturais de inclusão de mulheres regentes no cenário da música com igualdade de oportunidades”, explicou Sarah.

