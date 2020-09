Lara Pedron, despertando hoje com a bonita idade de seus 20 anos.

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

do Tempo

*É lançada a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal impresso no Brasil (1808).

*O líder farroupilha Bento Gonçalves foge da prisão e volta a comandar a rebelião (1837).

*Fundação da Primeira Igreja Batista no Brasil em Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo (1871).

*Portugal reconhece a independência da Guiné-Bissau (1974).

*A Suíça é admitido como Estado Membro da ONU (2002).

*O Grande Colisor de Hádrons entrou em funcionamento (2008).

Zig–Zag

*Hoje: Segundo a ONU – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

*Conheça um pouquinho da exposição “Análogos”, desenvolvida pela fotógrafa Liz Guimarães e o ‘Make Up Artist’ Bruno Chio.

*Acaba hoje, porém, fica no Instagram e na página da Liz no Facebook.

*A sociedade foi afetada pela pandemia trazida pela Covid-19.

*Diversas empresas tiveram que fechar os seus estabelecimentos, aprender e colocar em prática o Home Office.

*Além disso, os brasileiros se viram na necessidade de substituir as compras presenciais pelas onlines.

*O ensino também mudou, as instituições precisaram aderir ao modelo de Ensino à Distância (EAD). *Todas essas mudanças foram acentuadas no Sul do Estado do Rio de Janeiro, aonde o comércio é o meio empregador e econômico mais forte.

*Um levantamento realizado pela Zamix Multiplay em 9 cidades mostra que essas mudanças resultaram em um aumento significativo na busca por contratação de internet.

*De acordo com a diretora de marketing e vendas da provedora de internet Zamix Multiplay, Karol Hungaro, o aumento se deu porque as pessoas se viram obrigadas a ajustar-se a esta nova realidade. *“Quando a pessoa procurava por operadoras de internet, era para uma banda larga suficiente para um momento de lazer, estudo e apresentações, por exemplo. Com a vinda da pandemia, as pessoas precisaram adaptar-se para ter uma internet que fosse suficiente para aguentar reuniões online e 8 horas de trabalho, quase ininterruptas, rede estável, sem correr o risco de ser desconectado”, informou.

Miss

Volta Redonda

*Isabella Cristina dos Santos, 10 anos, estuda na escola Maestro Franklin de Carvalho Júnior, cursando o 4º ano.

*Seus pais: Isaque Zeferino dos Santos e Emilene das Graças dos Santos.

*Ela concorreu ao Miss Volta Redonda Infantil Top World, realizado no dia 20 de junho de 2020 no Seleto Hotel, tendo saído vitoriosa.

*Agora, está prestes a mais um novo desafio: Irá disputar o título de Miss Estado do Rio de Janeiro em dezembro.

*Seus pais fizeram uma rifa com o objetivo de custear a viagem e estadia do hotel no Rio de Janeiro, durante a final estadual, além de ajudar na confecção do traje típico e do vestido de gala.

*Para mais informações: (24) 99959-4284 (mãe).

Sala

Vip

*Lara Pedron, despertando hoje com a bonita idade de seus 20 anos.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de sua mãe Sheila Pedron e da irmã Sara Pedron.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Alexandre Habibe; a jornalista Angélica Leal; Ailton Amorim; Felipe Abrantes; o editor da Revista Cuca Legal, Xavier O Rai; Carlota Valéria Sobreira; Alessandra Naves; Fabíola Brandt; Sérgio Salgueiro Jabú; Alessandra Naves; Amanda Ferraz; Bianca Werneck; Felipe Abrantes; Marly de Souza Ferreira; Fabiola Brandt.

*Embora a Cidade do Aço tenha ficado com um bom movimento neste feriadão da Independência, muita gente que saiu, também ganhou lindos dias de sol.

*As opções ficaram por conta do litoral e regiões serranas.