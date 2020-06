Lembrando que será neste sábado a realização da Festa Junina no Drive Thru da Apae-VR.

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*Morre Procópio Ferreira, ator e diretor teatral brasileiro (1979).

*O Partido Socialista Búlgaro, dirigido por Andrei Lukanov, consegue 211 dos 400 lugares que compõem a Assembléia Constituinte, no segundo turno das eleições (1990).

*As tropas dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha deixam a defesa do setor ocidental de Berlim (1994).

*O grupo do G-7 reúne-se na cidade alemã de Colônia para aprovar o perdão de mais de US$ 6,5 bilhões de dívida externa das nações mais pobres e endividadas do planeta (1999).

*É lançado o primeiro satélite espacial do Cazaquistão, o KazSat (2006).

*Lançamento do Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA (2009).

*Morre Wilza Carla, vedete, atriz e humorista brasileira (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Químico, Dia da Imigração Japonesa.

*Novas tendências realmente irão surgir nesta pós pandemia.

*Com todos os obstáculos que ainda farão resistência para as viagens internacionais, principalmente pelo fato do Brasil estar sendo visto lá fora com a aproximação do ‘ranking’ de ser o epicentro da Covid-19.

*Somados ao fato dos viajantes pensarem em evitar aeroportos e a instabilidade das companhias aéreas, em que não se sabe ao certo se os preços vão aumentar ou diminuir, a tendência aponta para o crescimento das viagens regionais.

*Os deslocamentos realizados em veículos próprios e até com motor homes, modalidade ainda pouco explorada no Brasil, devem crescer e o mercado deve estar preparado para receber e incentivar esses viajantes.

*Os agentes de viagens, tenderão a voltar às estratégias de gestão para movimentar outros segmentos além do público A, viajantes com motor homes são essencialmente importantes para bares, restaurantes e alguns equipamentos turísticos.

*Esses viajantes não costumam gastar com hospedagem e transportes, mas participam diretamente no consumo em lojas, restaurantes, mercados, agências receptivas e atrativos.

*Seria uma estratégia promissora na gestão pública de destinos no Brasil investir em pontos de apoio para motor homes (estações de saneamento, reabastecimento e estacionamento) e reivindicar junto aos governos estaduais e federal a melhoria nas estradas.

*Será significante estratégia de gestão pública para movimentar outros segmentos além dos que atendem o público A, é a estruturação de parques (Nacionais, Estaduais e Municipais) para serem autoguiados (com sinalização e manejo adequados), podendo atrair públicos interessados em gastar menos nas atividades de lazer, mas que movimentam hospedagens de categoria econômica.

Sala Vip

*Lembrando que será neste sábado a realização da Festa Junina no Drive Thru da Apae-VR.

*Sua realização será das 16h às 20h, e poderão ser adquiridos as delícias da ocasião: Pizza frita, salsichão, feijão amigo e canjiquinha.

*Nos pratos doces: canjica, pé de moleque e cocada.

*Também serão vendidos refrigerantes de 2 litros e também em latas.

*Ninguém precisa sair do carro. É uma oportunidade de se contribuir com a importante entidade.

