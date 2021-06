Matéria publicada em 26 de junho de 2021, 07:00 horas

Zig – Zag

*Notícia triste do falecimento na sexta-feira, provocada por parada cardíaca do advogado e contador de Volta Redonda, Aloizio de Assis.

*Aloízio estudou no Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa), tendo atuado como servidor do estado no governo de Sérgio Cabral, onde foi subsecretário de governo do interior.

*Deixa uma grande legião de amigos.

*Em tempo: lembrando que será nesta tarde de sábado (16h) que acontece a live do ‘Arraiá Solidário – Noelle e Junior’.

*Além de deixar seu sábado mais animado e menos saudoso, vocês vão poder contribuir com doações diretamente para o Lar dos Velhinhos.

*Por falar em solidário, nestes tempos de pandemia e com a chegada do inverno, me somo à campanha desenvolvida pela Aleatory.

*Deixe os agasalhos que você não irá usar mais dentro do carro.

*Ao passar pelas ruas se encontrar pessoas indigentes doe. Vai aquecer a quem mais precisa.

*Liliane Bitencourt abre seu espaço de beleza na cidade de Barra Mansa, no bairro Ano Bom. O salão oferece serviços diferenciados como estética facial e corporal, design de sobrancelhas, manicure, maquiagem, penteados, corte e coloração expert em mechas. Está aberto para atendimento de segunda-feira a sábado, em horário comercial.

Sala

Vip

*Carlos Eduardo Thomé Annechino, completará seus 10 anos de vida, no domingo.

*Seus pais, o empresário Carlos Annechino e Arylia Thomé, não deixaram a data passar sem comemoração.

*Reuniram noite de sexta-feira, familiares e amigos, no espaço de festas Conforto no bairro São João.

*Com todos os cuidados de distanciamento e as recomendações da O.M.S.

*Além de diversificados e saborosos salgados não faltou o delicioso bolo e muitas guloseimas para o adorado aniversariante e os convidados.

*O empresário Aldemir Dias Curvelo (Viação Cidade do Aço) e sua amada, Rose Sadala Curvelo, na contagem regressiva para completarem 26 anos de um felicíssimo casamento.

*Aniversariantes de Sábado: O médico ortopedista, Sérgio Eduardo Pistarino; Dra. Anne Canavese; Marcos Mendonça; Carol Macedo; Noéle M. Costa; Crislene Pereira; Marcelo de Souza; Júnior Granato; o psicólogo Fernando Arcanjo; Sara Fitoria.

*Aniversariantes de Domingo: O empresário Júlio Cardoso; Carla de Almeida; a médica Efigênia Vanda Jesus; Taísa Marques Bonan; Vinicius Feitosa; Cacau Kozlowski; Elionay Thálisson; Ione Garcia Carvalho; Ruy Ferreira; Ivo Xavier.

*Aniversariantes de Segunda-feira: Celso Diniz; Carla Otogali; Ricardo Amorim Santos; Jane Mattos; Mylene Antunes Barros; Igor Abreu; Maycon Monteiro; Claudio José Bezerra.