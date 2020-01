Mais e melhor

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2020, 07:00 horas

A partir de uma perspectiva histórica, nunca vivemos tão bem como vivemos agora

E o tempo voa! Hoje já é dia 11 de janeiro de 2020. Ontem mesmo estávamos preocupados com os anos 2000 e o fim do mundo. O que sabemos é que viveremos cada vez mais, cada vez melhor. Bendita ciência.

Graham Bell, Santos Dumont, Pasteur, Hipócrates, Platão, Sócrates, Steve Jobs, Bill Gates, Marie Curie, Pierre Lévy, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Charles Darwin e Nikola Tesla. O telefone, a ferrovia, o automóvel, o foguete, o rádio, os smartphones e a energia solar. Essas invenções tecnológicas e os cientistas inventores. Chegamos aonde chegamos porque somos humanos. Mas sempre tenho uma dúvida, somos humanos por que produzimos ciência ou produzimos ciência por que somos humanos?

A partir de uma perspectiva histórica, nunca vivemos tão bem como vivemos agora. Mas, a partir dessa mesma percepção, nunca estivemos tão ameaçados como agora. Na trilogia de Yuval Harari, “Homo Deus”, “Sapiens” e “21 lições para o século XXI”, fica claro o quanto precisamos da ciência, o quanto precisamos ter a capacidade de nos desenvolver, e talvez seja essa ciência que fará com que criemos todos os questionamentos, os quais nos farão voltar à nossa mais pura essência. Dormir no escuro, olhar nos olhos, abraçarmos uns aos outros, agirmos mais e filosofarmos menos, pois o ser humano é um ser de ação, fazermos mais exercícios físicos, comermos mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados, bebermos mais água e menos outros tipos de líquidos, mais vida offline e menos vida online. E assim por diante. Precisamos da ciência para nossos carros, telefones, nossos exames, nossa educação, na verdade, precisamos da ciência para tudo a nossa volta. E é por isso que precisamos tanto da educação.

Diante de um ano que se abre cheio de novas expectativas, de novas possibilidades, de novos inícios. Que tal buscarmos entender um pouquinho mais da ciência à nossa volta? Que tal buscarmos entender como as pesquisas são feitas neste século? Que bacana seria se pudéssemos entender um pouquinho, por meio da ciência, por meio da educação, como poderemos melhorar um pouco mais a nossa vida e a vida das pessoas que amamos.

É por isso que me pergunto: Como posso viver melhor? Como posso aprender com a ciência? Como posso contribuir para as próximas gerações? Mas me lembro que não sou cientista, mas posso cobrar dos políticos eleitos, posso exigir dos poderes legislativo e executivo, posso tentar entender como minha cidade, como meu estado, como meu país funcionam. Isso eu posso.

Diante de tantas inovações, diante de tanto aprendizado, diante de tanta ciência, sei que não posso me acomodar, passivamente, diante do futuro que já se apresenta com toda big data e inteligência artificial. Espero que consigamos ser mais inteligentes que as máquinas. É por isso que podemos usar a ciência para entendermos um pouco mais a nós mesmos, para, quem sabe, vivermos melhor e, efetivamente mais, e mais e mais e mais…

Por mais ciência, por mais humanidade.

Boa leitura, feliz ano novo!

Entenderam? FELIZ ANO NOVO!

TMJ!

Raphael Haussman. É professor, Coach, consultor e apaixonado por educação e desenvolvimento humano e, ainda, pai da Raphaela e do Theo.

Nosso dicionário:

*”preocupados com os anos 2000 e o fim do mundo” – Existia uma crença popular de que o mundo encontraria seu fim na virada de 1999 para 2000.

*Graham Bell – Alexander Graham Bell (Edimburgo, 3 de março de 1847 — Beinn Bhreagh, 2 de agosto de 1922) foi um cientista escocês, inventor do telefone.

*Santos Dumont – Alberto Santos Dumont (Palmira, 20 de julho de 1873 — Guarujá, 23 de julho de 1932) foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro.

*Pasteur – Louis Pasteur (Dole, 27 de dezembro de 1822 – Marnes-la-Coquette, 28 de setembro de 1895) foi um cientista francês que realizou importantes descobertas nas áreas da medicina, microbiologia e química.

*Hipócrates – Hipócrates (460 a.C. em Cós – 370 a.C. em Tessália) foi um médico grego, considerado o pai da Medicina e o iniciador da observação clínica.

*Platão – Platão (Atenas, 428 a.C – Atenas, 348 a.C.) foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia.

*Sócrates – Sócrates (Alópece, c. 469 a.C. – Atenas, 399 a.C.) foi um filósofo grego reconhecido como “pai da filosofia” por representar o grande marco da filosofia ocidental.

*Steve Jobs – Steven Paul Jobs (São Francisco, Califórnia, 24 de fevereiro de 1955 — Palo Alto, Califórnia, 5 de outubro de 2011), cofundador da Apple, foi uma das figuras mais admiradas da indústria da tecnologia.

*Bill Gates – William Henry Gates III (Seattle, 28 de outubro de 1955), mais conhecido como Bill Gates, é o empresário responsável por fundar a Microsoft – a mais conhecida empresa de software do mundo.

*Marie Curie – Marie Sk?odowska Curie (Varsóvia, 7 de novembro de 1867 — Passy, 4 de julho de 1934) foi uma cientista polonesa naturalizada francesa que contribuiu nos estudos da radioatividade e a primeira mulher a receber um Prêmio Nobel.

*Pierre Lévy – Pierre Lévy (Tunísia, 1956) é filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação e estuda o impacto da Internet na sociedade.

*Isaac Newton – Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 de janeiro de 1643 — Kensington, 31 de março de 1727) foi um físico, astrônomo e matemático inglês que formulou as três leis do movimento e a lei da gravitação universal.

*Nicolau Copérnico – Nicolau Copérnico (Toru?, 19 de fevereiro de 1473 — Frauenburgo, 24 de maio de 1543) foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica, na qual colocava o sol no centro do Sistema Solar.

*Charles Darwin – Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 de fevereiro de 1809 – Downe, 19 de abril de 1882) foi um naturalista inglês, autor do livro “A Origem das Espécies”. Formulou a teoria da evolução das espécies e fundou a biologia moderna.

*Nikola Tesla – Nikola Tesla (Smiljan, Império Austríaco, 10 de julho de 1856 — Nova Iorque, 7 de janeiro de 1943) foi um inventor que deixou importantes contribuições para o desenvolvimento das tecnologias.

*Yuval Harari – Yuval Noah Harari (Haifa, 24 de fevereiro de 1976) é um professor israelense de História e autor do best-seller internacional “Sapiens: Uma breve história da humanidade”.

*Big data – Big Data é o termo em Tecnologia da Informação que trata sobre grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados.

*inteligência artificial – A inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca construir dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar.