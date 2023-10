Mais flor por favor!

A primavera está aí, e as flores estão por toda parte. Acompanhando a moda das ruas e das passarelas, você deve ter reparado que as flores 3D, que possuem uma estrutura em alto-relevo, estão fazendo um grande sucesso ne?!

No estilo de rua é fácil identificar fashionistas que já estão adeptas às flores, já que elas também são fáceis de adicionar ao look, transformando totalmente uma peça. Basta comprar a flor em alguma loja de acessórios e costurar ou prender com alfinete ou cola quente em fitas, regatas, calças e jaquetas. Você pode inovar na criatividade e criar seu acessório único.

Essa tendência de moda é ideal para quem ama artesanato. Com um aviamento de flor, basta adicionar o ornamento em peças mais sérias e clássicas, dando um toque final e único.

As flores são uma tendência de moda versátil e que basta usar a criatividade para fazer sua própria peça.

Com um simples acessório fácil e barato de encontrar você deixa um look básico bem mais fashionista e divertido.

Seja no cabelo, pescoço, como acessório ou ornamentos nas roupas, a tendência de moda florida e romântica já dominou 2023.