Mais uma vez o Carná Folia cumpriu a missão de muito entretenimento com diversão sadia

Túnel do Tempo

*Promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil do Brasil (1891).

*Primeira Guerra Mundial: O embaixador americano em Londres é informado sobre o telegrama Zimmermann, em que a Alemanha promete ajuda econômica e a restituição dos estados do Novo México, Texas e Arizona ao México se esse país declarar guerra aos Estados Unidos (1917).

*Incêndio do edifício Andraus, em São Paulo, deixa 16 mortos (1972).

Comício pelas Diretas, Já! Realizado em Belo Horizonte reúne 250 mil pessoas (1984).

*O ayatollah Ruhollah Khomeini oferece três milhões de dólares de recompensa pela morte do autor do livro Os Versículos Satânicos (Pt-Br), Salman Rushdie (1989).

*Um Boeing 747-291 da companhia United Airlines perde uma das portas do porão e uma extensa parte da fuselagem, mas o capitão consegue regressar a Honululu e pousar em segurança, com 337 sobreviventes (1989).

*Os Estados Unidos iniciam sua ofensiva terrestre contra o Iraque devido à invasão do Kuwait (1991).

*O cientista Ian Wilmut, do Instituto Roslin, na Escócia, anuncia a existência da ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado a partir de uma célula de um animal adulto (1997).

*Treinadora é morta após ser atacada por uma baleia orca em parque temático na Flórida, nos Estados Unidos (2010).

*Última missão e voo do ônibus/vaivém Discovery (2011).

Sala Vip

*O médico Waldir Roma, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de sua bem amada, a médica Christiane Roma e do filho, Rafael Roma.

*Ricardo Di Duarte, trocando de idade hoje.

*Será super abraçado pela sua amada, a psicóloga Ana Tereza Duarte.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o fotógrafo Dhiogo Amora; Mônica Cavalcanti; Cidinha Ramos; Flávia Arçis; Glauce Rezende; Nelma Correia; Laudecea Reis; Ângela Leal.

*A Presidente da Casa da Amizade, advogada Jaqueline Dalbone, promove amanhã, na sede da Casa da Amizade, um movimentado Carnaval para as pessoas da terceira idade.

Carná Folia

*Mais uma vez, o Carná Folia em sua sexta edição, cumpriu a missão de muito entretenimento com diversão sadia.

*A festa deste ano, além dos participantes fidelíssimos, contou com uma renovação de público, que deu muito brilho e glamour.

*A coluna publica alguns dos primeiros cliques.