Marcelo Mezzabarba Carvalho, extravasando alegria com a chegada do primeiro herdeiro, Gabriel.

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*É dado início ao que seria o primeiro acampamento escoteiro da história, organizado por Baden Powell na ilha de Brownsea na Inglaterra (1907).

*A Alemanha declara guerra à Rússia (1914).

*Fundação da revista Festa, no Rio de Janeiro, porta-voz do grupo Festa, de artistas modernistas (1927).

*O Cruzeiro Real é adotado como nova moeda brasileira, substituindo o Cruzeiro, por excesso de zeros. As notas são aproveitadas e carimbadas com o novo nome (1993).

*Um incêndio num supermercado em Assunção, Paraguai, mata ao menos 464 pessoas e fere outras 409 (2004).

*Assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação na Província de Cabinda, entre o Governo de Angola e o Fórum Cabindês para o Diálogo (FCD) com a facilitação da União Africana (2006).

Zig – Zag

*Não bastasse todo o estrago da Covid-19 assolando o planeta, a ciência dá um alerta do possível surgimento de uma outra futura pandemia, também originária da China, e desta vez, o foco serão os porcos.

*Ao contrário da atual, o novo vírus da gripe terá alvos mais vulneráveis: os jovens.

*O Rotary Club desenvolve realmente um trabalho maravilhoso ao redor do mundo.

*Campanhas que valorizam e preservam vidas.

*No Brasil os Rotary Clubs, há anos são patrocinadores na campanha de vacinação contra a Poliomielite e Sarampo.

*A exemplo de anos anteriores a importante entidade, se mobilizou para ajudar a evitar um possível surto de pólio após taxas de vacinação perigosamente baixas terem sido relatadas por autoridades de saúde no ano passado.

*Mais de 11 milhões de crianças brasileiras foram inoculadas durante uma grande campanha de vacinação de dois meses, revertendo a tendência de queda da cobertura vacinal.

*Agora, por conta da pandemia, doaram em torno de R$ 8 milhões, para materiais necessários.

Foi

Sem Ser

*E o governo acabou tendo em descoberto, o Ministério da Educação.

*Se diga, Carlos Alberto Decotelli, que ontem pediu demissão, foi ministro sem ser.

*Não se pode dizer página virada.

*Agora, o governo vai em busca de outro sucessor, que pelo menos não tenha nota vermelha no ‘boletim’. Se é que vocês me entendem.

Sala Vip

*Marcelo Mezzabarba Carvalho, extravasando alegria com a chegada do primeiro herdeiro, Gabriel.

*Presente que sua esposa, a médica Gabriele Vilela, lhe brindou com o nascimento do Gabriel (nome de Anjo) no dia mais romântico: Dia dos Namorados.

*Aniversariantes do dia: Em Resende, a médica cardiologista Ana Paula Marques Rechuan; Adriana de Souza; arquiteto Zadi Ângelo; o ‘hair stylist’ Dito Silva; Adriana Oliveira Proença Oliveira Barros; Glaucia Sad; Mazinho Barbosa; José Carlos Domingues; Marilza Guedes; Débora Faria; Fabi Fortini Calino; Paulo Cesar; João Gabriel Souza; Joelma Campos; Jorge Amaral; Andréia Neves.

*É necessário aproveitar este momento que estamos vivendo e sermos solidários com as pessoas que estão passando por sérias dificuldades financeiras.

*As campanhas de Doação de Sangue também não devem ficar esquecidas.

*Os Bancos de Sangue em todo país passam por momentos difíceis.

*A artista plástica, Cláudia Jacob, além de seu conceituado atelier, está também dedicando outra prazerosa atividade que aprecia, principalmente nestes tempos de pandemia.

*Está confeccionando deliciosíssimas balas de coco.

*Já experimentei e adorei. Recomendo.