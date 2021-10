Márcia Torres Moreira acorda neste sábado de nova idade

Matéria publicada em 30 de outubro de 2021, 07:20 horas

Quatro

Mãos

*Se o seu namorado começar a andar lentamente durante um passeio de mãos dadas, sinal de que ele quer algo mais.

*De acordo com um estudo realizado ano retrasado, pelo site Plos One, os homens tendem a desacelerar o passo quando pensam em sexo.

*Informações publicadas no Mirror mostraram que eles andam muito mais rápido quando estão acompanhados de amigos, enquanto as mulheres não variam o ritmo dos passos se estiverem na companhia de amigas ou do parceiro.

*A antropóloga e líder do estudo Cara M. Wall-Sheffler, da Universidade de Washington, explica que o comportamento pode estar relacionado ao sexo porque faz com que as mulheres conservem energia para reproduzir e cuidar dos filhos.

*Segundo ela, se uma mulher tentar manter a mesma velocidade de um homem durante sua vida, provavelmente irá queimar calorias que podem ser vitais para a sobrevivência.

Meias

Verdades

*As eventuais declarações de personalidades de que fidelidade não é importante numa relação ou casos de reconciliação após escândalos de traição dos famosos parecem representar uma nova tendência de comportamento.

*Um levantamento da internet na Inglaterra, publicado pelo jornal Daily Mail, há 2 anos, aponta que 47% já saíram com outra pessoa enquanto comprometidos e mais, que 63% já descobriu que foi vítima de uma traição.

*A questão, no entanto, não é tão grave, pois 42% admitiram ter perdoado a cara metade pelo gesto e 30% afirmaram que faria o mesmo caso descobrisse uma pulada de cerca.

*E 30% ainda revelou que permitiria a traição caso o(a) amante fosse uma celebridade. *A especialista em relacionamentos Siski Green, autora do livro ‘How to Blow his Mind in Bed’ (algo tipo “como deixá-lo louco na cama”, em português) afirmou ao jornal que os resultados não são espantosos.

*”É fato que a maioria da população já fez ou pelo menos pensou nisso.

*Os humanos são programados para experimentar coisas novas, novos sabores, novas músicas, novas roupas.

*É por isso que ser diferente num relacionamento, pode ser difícil”.

*Apesar dessa motivação natural, a vontade de experimentar novas coisas não foi o principal motivo apontado para a traição.

*O abuso do álcool foi a causa de 25% dos entrevistados, e 20% admitiram ter traído como maneira de se vingar de um companheiro que traiu primeiro.

Sala

Vip

*Márcia Torres Moreira acorda neste sábado de nova idade. Os primeiros abraços de seu amado Elias Salume. Seguido de familiares e muitos amigos.

*Os empresários Ricardo Bartolomeu e Rita Bartolomeu, completam neste sábado 33 anos de felicíssimo casamento.

*Neste sábado despertando de nova idade Viviane Calixto Diz Hott.

*Os primeiros abraços ficam por conta de seus amores, Fábio Hott, Moisés diz Hott, Sarah Hadassa diz Hott e Laís diz Hott.

*Aniversariantes de Sábado: Marly Martins Gonçalves; Rose Vilela; Magda Lustoza; Luiz Fernando Andrade; Euclides Almeida; Irismar Figueiredo.

*Aniversariantes de Domingo: Meu irmão, o decorador e paisagista Carlos Alberto Santos Costa; A dentista Claudia Bello de Campos; o publicitário Alcenor Tedesco; Lygia Jerônymo; Hudson Beltrão; Leandro Inácio; Cláudia Do Nascimento Cuconato; Márcia Polastri; Chamila Monteiro; o publicitário Kevlin Azevedo.

*Aniversariantes de Segunda-feira: João Bertassi; advogado Carlos Eduardo Bozzeda Meira; Jo Farizel; Yuri Santos; Daiane Rosa; José Luis Sales; Betinha Milheiro; Marcelo Martins.

*Este mês é comemorativo ao aniversário de 76 anos de fundação do Grêmio Artítistico Cultural General Edmundo Macedo Soares – Gacemss.

*Muita gente saiu deste quinta-feira aproveitando o feriadão de Finados.

*Chova ou faça sol, embora as previsões do tempo não sejam muito animadores, vale a esticada.

*A coluna publica mais alguns cliques da concorrida noite de lançamento das candidaturas dos advogados Rodrygo Monteiro e Grazielle Granato, que concorrem respectivamente para Presidente e Vice Presidente pela Chapa 1.