Maria do Carmo Hayashi trocando de idade hoje.

Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Começa a Jornada de 10 de Agosto de 1792 em Paris, que culminaria na Revolução Francesa (1792).

*Quito, agora capital do Equador, declara independência da Espanha (1809).

*Missouri torna-se o 24º estado norte-americano (1821).

*Elias Howe patenteia a máquina de costura (1846).

*A nave Orbiter I é lançada ao espaço nos Estados Unidos. É o primeiro satélite a orbitar a Lua (1966).

*Gerald R. Ford assume a presidência dos Estados Unidos após a renúncia de Rixard Nixon (1974).

*É lançado o satélite brasileiro BrasilSat B1 (1994).

*Timothy McVeigh e Terry Nichols são indiciados pelo atentado em Oklahoma, nos Estados Unidos. 168 morreram na explosão de uma bomba (1995).

*Margaret Chan, diretora-geral do organismo da Organização Mundial da Saúde, anunciou o fim da pandemia de gripe A (H1N1) (2010).

Zig – Zag

*A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel – realizará de modo online e gratuito esta semana de quarta-feira a sexta-feira, o 33º Congresso Abrasel, que é o maior evento do segmento de alimentação fora do lar do Brasil e que nesta edição contará com mais 70 renomados palestrantes, representantes de importantes empresas com atuações diretamente ligadas ao setor.

*Também palestrarão no Congresso membros de órgãos do governo federal como: o Presidente do Banco Central – Roberto Campos Neto – que fará uma palestra com o tema: “Agenda BC+: impactos na competitividade dos pequenos negócios”, o Chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central – Carlos Brant – com a palestra “O Pix como ferramenta para seu negócio” e o Secretário do Ministério do Trabalho da Economia – Bruno Dalcomo – que apresentará a palestra: “Melhorando as regras trabalhistas”.

*Este encontro também será uma grande oportunidade para empreendedores do segmento ampliarem os seus conhecimentos e network, pois acontecerão virtualmente fóruns, painéis e debates com os principais líderes empresariais e da gastronomia do país, aulas-shows com renomados chefs gastronômicos, feiras de negócios onde os participantes poderão acessar com um clique os estandes e interagir com os fornecedores de produtos / serviços e vendedores.

*O Presidente da Regional da Abrasel no Sul Fluminense – José Fardim – estará em Brasília – DF representando os empresários do seguimento da região no evento de abertura do Congresso que será presencial e restrito a poucos convidados por conta dos protocolos sanitários exigidos pelo governo local devido a Pandemia do Covid-19.

*Fardim convidou os empresários da região a fazerem as suas inscrições e participarem do Congresso, que de acordo com ele é uma grande oportunidade de absorção de conhecimentos e melhor entendimento da nova realidade do setor neste período de reabertura e retomada do crescimento da economia.

*”Convido você que é dono de bar, restaurante, pizzaria, lanchonete, cafeteria, food truck e outros estabelecimentos do seguimento de alimentação fora do lar de todas as cidades do nosso Sul Fluminense, a fazer a sua inscrição no Congresso Abrasel, que é um evento muito especial que reunirá grandes lideres do nosso setor que abordarão assuntos e apresentarão informações muito úteis para ajudar o seu estabelecimento a crescer neste novo momento que vivemos. Se inscreva, participe, pois lhe garanto valerá muito a pena”, convidou Fardim.

*As inscrições para o 33º Congresso Abrasel podem ser feitas pelo site: https://congressoabrasel.com.br/

Carteira

Aberta

*De acordo com dados divulgados pelo jornal Daily Mail, homens entre 16 e 24 anos estão gastando mais e o percentual chega a 15%.

*Os pesquisadores descobriram que homens de todas as idades passaram a consumir mais, menos os com idade superior a 45 anos, que ainda se mostram resistentes em por as mãos no bolso para comprar os acessórios.

*Em geral, as mulheres ainda compram mais pares, cerca de quatro a mais por ano do que os homens.

*Mas eles investem em modelos caros e tendem a comprar itens de grife.

*Muitos disseram que apenas consomem pares de marcas reconhecidas.

*Além dos sapatos, os homens afirmaram que andam comprando mais roupas também e a pesquisa aponta que a atividade cresceu 5% no último ano.

Début

*A coluna publica hoje alguns cliques da festa que Max Mauro Moura e a arquiteta Juliana Pereira Pires Moura, realizaram em torno do début da filha Maria Eduarda (minha afilhada).

*Bastante restrita, reunindo apenas familiares e alguns amigos da debutante.

*Fora dos padrões clássicos Maria Eduarda desejou um momento bem descontraído e que a levasse para a despedida de sua infância.

*Seu pedido foi realizado, a festa aconteceu no Kifulia.

*Diga muito alegre e divertido, intercalado pelos seus brinquedos e com um ótimo serviço de coquetel.

*Maria Eduarda usou belo despojado e descontraído vestido do Ateliê Ana Heckert.

Sala

Vip

*Maria do Carmo Hayashi trocando de idade hoje.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o empresário Ademar Hayashi.

*O empresário Márcio Kleber de Moraes, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços e beijos, de sua bem amada, a empresária do mundo fashion, Rosália Vidigal de Moraes.

*Depois dos filhos, nora, genro e netos, além dos demais familiares, clientes e muitos amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Nelsinho Kruschewsky Gonçalves; Eduardo Brito; Aline Viana Xavier; Felipe Rayes; Márcia Dantas; Ana Paula Buzacarini; Marcelle Leonel; Gisele Braga; Bruno Carvalho; Eduardo Brito; Carol Braga.