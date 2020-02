Márisson e Juliana Baesso, promovem neste sábado uma grande festa em torno do Début da filha Ana Carolina.

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 08:26 horas

Túnel

Do Tempo

Thomas Edson patenteia a lâmpada elétrica, sob o número 223898 (1880).

É fundada a National Geographic Society nos Estados Unidos, com o propósito de incrementar e difundir os conhecimentos geográficos (1888).

Fundação do Clube Naval de Lisboa (1892).

Franco, com a ajuda do exército italiano conquista Barcelona (1938).

O Exército Soviético ocupa o campo de extermínio de Auschwitz (1945).

Primeira transmissão do Festival de San Remo pela televisão (1955).

Morre Osvaldo Aranha, político e diplomata brasileiro (1960).

Os astronautas estadunidenses Edward Higgins White II, Roger Bruce Chaffee e Virgil I. Grissom morrem num incêndio ocorrido dentro da nave do Projeto Apollo, que ficou conhecida como Apollo 1 (1967).

Acaba o envolvimento dos Estados Unidos no Vietname do Sul, com a assinatura do acordo de Paris (1973).

Proclamada a Declaração Universal dos Direitos Animais na assembléia da UNESCO, em Bruxelas (1978).

É lançado nos Estados Unidos o iPad, tablet da Apple Inc. (2010).

242 pessoas morrem em um incêndio na boate Kiss, no município brasileiro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (2013).

Zig – Zag

* O corona vírus, vem aos poucos se espalhando pelo mundo.

* Do mesmo modo que vai se alastrando, numa velocidade fantástica, é impressionante seus efeitos letais.

* Após suspeitas, o Brasil, teve confirmado pelo Ministério da Saúde, o primeiro caso de coronavírus.

* Foi de um brasileiro de 61 anos, que esteve em viagem a trabalho na Itália entre os dias 9 ao dia 21 de fevereiro, eretornou ao País nesta sexta-feira.

* Ele apresentava sintomas gripais como febre, coriza e tosse.

* O exame foi ratificado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

* Aliás, a população paulista, está ficando apavorada e já começa a faltar máscaras nas farmácias.

* Na Itália, o coronavírus continua fazendo causando inúmeras mortes.

* Muita gente regressou ontem, do feriadão do Carnaval.

* A volta mesmo para casa e o final de férias, acontece no Domingo.

* A partir da próxima segunda-feira o País inicia os trabalhos, até que chegue a Semana Santa.

* Sem falar nos inúmeros feriados deste ano que estarão se tornando em grandes feriadões.

Males

espanta

Mais do que nunca, a frase “Quem canta seus males espanta” ganha foco.

É que, ensinar pacientes vítimas de derrame cerebral a cantar pode “reconectar” seus cérebros e ajudá-los a recuperar a fala, afirmam cientistas americanos.

Segundo os pesquisadores, o canto usa uma área diferente do cérebro que a área envolvida na fala.

Se a “área da fala” é danificada em um derrame, os pacientes poderiam aprender a usar a “área do canto” em seu lugar.

A pesquisa foi apresentada durante a reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, em San Diego, na Califórnia.

Cabeça no travesseiro

Dormir uma “sesta” não apenas renova o cérebro, como também melhora as habilidades mentais, afirma um estudo divulgado na conferência anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS), celebrada no fim de semana em San Diego, Califórnia.

“O sono tem efeitos reparadores após um prolongado período de vigília, mas também aumenta as capacidades neurocognitivas em comparação com as que existiam antes de dormir”, segundo Matthew Walker, professor de psicologia da Universidade de Berkeley e coordenador do estudo.

Début

Márisson e Juliana Baesso, promovem neste sábado uma grande festa em torno do Début da filha Ana Carolina.

A noite que leva assinatura da cerimonialista Claudia Cassaro, acontecerá no espaço Country House.

Adeus

Em pleno Carnaval, chegou a notícia triste do falecimento do empresário Mario Periquito.

Deixa uma grande lacuna na sociedade de Resende e região.

Grande figura humana, empreendedor no setor imobiliário, pode se dizer que a cidade de Resende, é grata a todos os investimentos por ele implantado e que terá continuidade através dos filhos.

Excelente pai e avô, deixa uma grande legião de amigos.

Sala

Vip

* A empresária Cidália Marques, encerrou seus dias de descanso em Volta Redonda, onde esteve me prestigiando pela segunda vez, em meus eventos.

* Nesta recente vinda, foi por conta do Carná Folia.

* Ontem ela foi em direção ao Rio de Janeiro.

* No sábado irá assistir ao Desfile das Campeãs. No dia seguinte voa para Vitória.

* Dia 8 de março ela embarca de volta para Portugal.

* O médico ortopedista Reinaldo Couri, irá receber os primeiros abraços de sua bem amada, a advogada Patrícia Carvalho e do filho fisioterapeuta Vinicius Couri, de sua mãe, Jane Couri Nogueira.

* Outros queridos aniversariantes: Larissa Alcon; Laiz Aganett; Giovane Amâncio; Anabela Rodrigues; Gabriela Savignon; Carlos Augusto Correlo; Maria José Flor Maia; Luciane Carvalho; Laiz Aganett; Márcio Santana; Leila Medeiros.