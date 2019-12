Matéria publicada em 21 de dezembro de 2019, 07:00 horas

Será que não seria possível, e viável, dividirmos um pouco dos nossos sorrisos, dos nossos abraços, do nosso pão?

Dia 24 de dezembro, à meia noite estaremos brindando com amor, afeto e abraços. Comemorando, festejando, sorrindo, comendo, abrindo presentes e fazendo pedidos Noel. Mas, há sempre um mas…

E quem nasceu em meio à pobreza e à simplicidade? E aquele sertanejo? E o menos favorecido? E aquele menino que nos renova?

No livro de Euclides da Cunha, “Os Sertões”, há a célebre frase, “o sertanejo é, antes de tudo, um forte.” Sinto-me à vontade em parafrasear o pré-modernista, o brasileiro é, antes de tudo, um forte. A obra em questão foi dividida em três partes: “A terra”, “O Homem”, “A luta”. Dessa forma, atribui-se valores aos habitantes, por meio da região onde vivem. A partir desse recorte literário, repara-se a presença de determinismo em meio aos marginalizados do Brasil.

Podemos entender uma espécie de existência de marginalizados, o que pode vincular-se a uma espécie de determinismo, uma vez que o meio promove condições suscetíveis a essa situação. Escassez de água, de sonhos, de trabalho, de escola, de segurança, de perspectiva, de vida.

Existe uma segregação social, a qual se mostra presente na esfera ideológica e física, que forma um círculo vicioso para marginalização. Em outra obra da nossa literatura, “Vidas Secas”, o personagem Fabiano reflete sobre sua história de vida e como sua falta de educação básica colabora para a região em que vive, que persistirá para a próxima geração, uma vez que ambos os filhos não recebem educação escolar face ao lugar onde nasceram. Desse modo, nota-se uma condição de determinismo que interfere no desenvolvimento da população dessa área, logo, caracteriza-se um círculo vicioso para os aspectos estruturais, que fomentam a marginalização.

Será que os meninos, filhos do protagonista do romance, se tivessem alguma oportunidade na vida não poderiam ser nossos salvadores? O que é ser um salvador? Será que um bom dia não salva o dia de um porteiro triste? Será que um olhar de afeto de um professor não salva o dia de um aluno? Será que um abraço do médico não nos enche de esperança? Será que se todos tivessem mais oportunidades, será que não teríamos mais amor?

Sabemos que existe a marginalização. Notamos uma predisposição ao marginal como fruto de espaços específicos. Contudo, na atualidade, o sertão não está só na caatinga de “Vidas Secas” ou de “Os sertões”, ele está também nas “periferias” das cidades, logo, tanto Fabiano quanto um morador de uma comunidade carente são, antes de tudo, fortes, e abandonados. Mas o que isso tem de relação com o dia 24 de dezembro?

Será que não seria possível, e viável, dividirmos um pouco dos nossos sorrisos, dos nossos abraços, do nosso pão? Será que não podemos, nessa noite tão especial, olhar para o alto e celebrar o aniversário do menino Jesus e nos inspirarmos nele? Será que conseguiremos deixar esse espírito de natal nos tocar para que toquemos os outros? Quantos meninos precisam apenas de uma oportunidade. Apenas uma, pois poderiam ser seus próprios salvadores.

Pensemos nisso.

Boa leitura, Bom Natal!

TMJ!

Raphael Haussman. É professor, Coach, consultor e apaixonado por educação e desenvolvimento humano e, ainda, pai da Raphaela e do Theo.

Nosso dicionário:

Noel – O termo aqui está substituindo Papai Noel, figura folclórica que, em muitas culturas ocidentais, traz presentes aos lares de crianças bem-comportadas na noite da Véspera de Natal, o dia 24 de dezembro.

Euclides da Cunha – Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (Cantagalo, 20 de janeiro de 1866 — Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1909) foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra “Os Sertões”.

Pré-modernista – O Pré-Modernismo foi um período de intensa produção literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde início do século até a Semana de Arte Moderna, em 1922.

Determinismo – O Determinismo é um conceito filosófico que diz serem todos os fatos baseados em causas, ou seja, todo o acontecimento é regido pela determinação, seja de caráter natural ou sobrenatural.

Segregação Social – No estudo da Sociologia, a segregação social é definida como uma separação espacial de um grupo de pessoas, em virtude de diversos fatores, como a raça, o poder aquisitivo, religião, etnia, educação, nacionalidade ou qualquer outro fator que possa servir como meio de discriminação.

Vidas Secas – O livro é uma das obras mais conhecidas escritas por Graciliano Ramos. Publicado em 1938, retrata a seca nordestina e a necessidade constante de migração.

Os Sertões – Os Sertões é um livro do escritor e jornalista brasileiro Euclides da Cunha, publicado em 1902. É considerado como o primeiro livro-reportagem brasileiro e o tema principal é a Guerra de Canudos.