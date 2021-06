Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*O Cardeal Giovanni Maria Mastai Ferretti se torna o Papa Pio IX (1846).

*Inauguração do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã (1950).

*Lançamento de “Psicose”, de Alfred Hitchcock (1960).

*Entrada em circulação do Metical, a nova moeda de Moçambique (1980).

*No Estádio Palestra Itália, o Palmeiras conquista a Taça Libertadores da América após bater o Deportivo Cali por 2×1 no tempo normal e por 4×3 nos pênaltis.

Nota

Triste

*O falecimento do empresário Amauri Oliveira.

*Marido exemplar, pai dedicado, profissional de extrema competência e bem sucedido.

*Era um coração de ouro, e abraçava todas as causas filantrópicas.

*Tinha verdadeiro carinho ao Lions Clube, do qual era membro integrante.

*Adorava participar de todos meus eventos, onde sempre mobilizava grande grupo.

*Deixa uma grande legião de amigos.

*Vai fazer muita falta.

*O velório ontem no Portal da Saudade, seguido de cremação.

Luz

No Túnel

*Nesse caso em questão, a ‘luz no túnel’ irá ficar muito cara.

*Um erro de cálculo na ponta do lápis, para indenizar concessionárias de transmissão do setor elétrico em razão do controle tarifado no governo Dilma Rousseff provocou um passivo de R$ 50 bilhões, resultante pasmem de juros.

*Quem irá pagar esta conta, até o ano de 2028, seremos nós todos, consumidores.

Fora

Do Rumo

*Com medo de um revés e ficar fora de controle da estabilidade atual, o governo da Inglaterra, leia-se Boris Johnson, temendo uma nova onda, desta vez por conta da variante delta, resolveu recuar no processo de flexibilização contra a covid.

*E ao contrário de reabertura neste dia 21 de junho, vai continuar mais tempo se precavendo com as medidas de proteção determinadas pela O.M.S.

Sala

Vip

*Acaba de completar um ano que publiquei a triste nota por conta do fechamento do Recreio do Trabalhador.

*Deve-se ter outra alternativa, para não por um ponto final neste espaço que foi e é muito importante para a história patrimonial de Volta Redonda.

*Miguel Borges Vidigal de Moraes, completando hoje, seu sexto ano de vida.

*Filho dos médicos ortopedistas, Vinicius Vidigal de Moraes e Michele Vidigal de Moraes.

*O aniversariante é neto dos empresários do mundo fashion, Rosália Vidigal de Moraes e Márcio Cleber de Moraes.

*Despertando hoje com sua mais nova idade, o engenheiro Celso Braga.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de sua bem amada Marízia Braga, da filha Christiane Roma, do genro Waldir Roma e do neto Rafael, seguido de muitas homenagens.

*Wilson Torturella trocando de idade hoje.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de sua Daniella Torturella.

*Depois, muitas homenagens na base do distanciamento social, dos familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Ana Paula Tressoldi; a agente de viagens Elizabeth França; Denyse Caravieri; o artista plástico Antônio Geraldo; Dany Scandian; Flávia Duarte; Maria Emilia Garcez; Irene Alves; Rafael Cesario; João Fernando Sobrinho; Norma Sueli Pereira; Camila Campos; Guilherme Pereira; Sílvia Cury; Marcela Couto; Rafael De Oliveira Gottas; Claudia Reis; DJ Gyovane DeejeyNitro; Sheila Marques Sampaio.