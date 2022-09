Mikhail Gorbachev, o homem que acabou com a Guerra Fria

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 17:23 horas

Homenageado no ocidente, ele foi considerado um traidor dentro de seu país

Mikhail Gorbachev morreu na terça feira passada, aos 91 anos, num hospital de Moscou. Idolatrado no ocidente, que lhe concedeu um prêmio Nobel da paz, o ex-líder soviético foi responsável pelo fim da guerra fria, no final da década de 1990 e também administrou o fim da União Soviética. O que o levou a ser chamado de traidor dentro de seu país. Quando assumiu o poder, em 1985, aos 53 anos de idade, era o mais jovem líder da União Soviética, então a segunda maior potência nuclear do planeta. A guerra fria com os Estados Unidos se encontrava no auge e o mundo temia um apocalipse nuclear.

As relações entre Estados Unidos e União Soviética tinham alcançado seu ponto mais crítico em 1 de setembro de 1983, quando caças soviéticos Sukhoy derrubaram um Boeing 747 da Korean Airlines, matando os 269 passageiros e tripulantes. O avião tinha sofrido um desvio de rota, numa época em que ainda não existiam os modernos sistemas de orientação por GPS. E os soviéticos acreditaram se tratar de um avião espião norte-americano. O presidente americano, Ronald Reagan chamou a União Soviética de “império do mal” e passou a se preparar para uma guerra nuclear que considerava inevitável.

Desde 1960 que americanos e soviéticos disputavam uma corrida armamentista. Com os soviéticos construindo uma poderosa marinha de guerra que incluía submarinos e cruzadores nucleares e milhares de mísseis com ogivas termonucleares. Reagan, um ex-ator de cinema, foi eleito presidente em 1981 e iniciou um programa de armas espaciais, conhecido como SDI (Strategic Defense Initiative, Iniciativa de Defesa Estratégica) chamado popularmente de “Guerra nas Estrelas”. A ideia era neutralizar os mísseis nucleares soviéticos com uma rede de satélites artificiais armados com raios laser.

Os soviéticos foram obrigados a iniciar seus próprios projetos de defesa espacial e o custo astronômico levou a economia soviética ao colapso. Foi neste quadro que Gorbachev assumiu o poder, depois da morte do líder Konstantin Chernenko. E imediatamente deu início a um novo estilo de governo. Procurou implementar reformas que melhorassem a situação econômica de seu país, a chamada perestroika. Proibiu que seu retrato fosse exibido nos desfiles da Praça Vermelha e costumava sair na rua e falar com os cidadãos soviéticos.

Tentando acabar com a guerra fria ele procurou o diálogo com o líder norte-americano e com os membros da Otan.

Enfrentando a oposição dentro de ambos os governos, Gorbachev se encontrou com Reagan em Genebra, na Suíça, em novembro de 1985. Nenhum acordo foi conseguido na ocasião, mas os dois líderes concordaram em seu reunir novamente em Washington e Moscou. Em janeiro de 1986 o líder soviético propôs um programa em três partes para abolir as armas nucleares até o final do século vinte. E o fim do projeto de armas espaciais. Os americanos não concordaram. Todavia foram iniciadas uma série de conversações que levaram a redução drástica do arsenal nuclear dos dois países. E os americanos acabaram percebendo que o programa Guerra nas Estrelas era tecnicamente inviável.

Em 1990 a Academia Sueca concedeu ao líder russo o Nobel da Paz. Mas o fim da guerra fria não resolveu os problemas econômicos da União Soviética. O país se encontrou a beira de uma guerra civil em 1991 e Gorbachev foi substituído por Boris Yeltsin. Que decretou o fim da União Soviética. Mal visto em seu país ele foi morar na Inglaterra e será sempre lembrado como o homem que evitou uma grande catástrofe.