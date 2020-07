Minha afilhada Maria Eduarda Pereira Moura, trocando de idade hoje.

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*Alvará concedido a Augusto Lodovico Thymme para a criação, em Lisboa, de uma fábrica de folhetas para a cravação de diamantes (1766).

*É derrubada a República Soviética da Hungria (1918).

*Adolf Hitler se torna o führer da Alemanha (1934).

*Termina a Conferência de Potsdam, na qual as potências aliadas decidem o que fazer com a Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial (1945).

*Morre Luiz Gonzaga do Nascimento (Luiz Gonzaga), músico brasileiro, conhecido como o “Rei do Baião” (1989).

*O Iraque invade o Kuwait, acendendo o estopim para a Guerra do Golfo (1990).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Bombeiro, Dia do Hospital, Dia do Clube de Regatas Vasco da Gama (O governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho sancionou em 2007 o projeto de lei nº 5.052, que criou esta data comemorativa para homenagear a fundação do clube).

*A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa completa hoje, 161 anos de existência.

*Grupo Intactta há mais de 16 anos contribuindo com o sucesso dos empreendimentos de seus clientes, contando com profissionais treinados e que passam por atualizações periódicas para realizar seu trabalho com extrema qualidade e agilidade.

*Entre seus serviços estão vigilância armada e desarmada, vigia, portaria, limpeza e conservação, recepção, segurança eletrônica, com monitoramento 24h de alarme, circuito de câmeras, cerca elétrica e Portaria Inteligente.

*Nestes tempos de violência, o Grupo Intactta possui a solução.

Espelho

Mágico

*Se sentir sexy é fundamental para uma mulher, tanto que, quando esse sentimento não existe, a confiança feminina fica abalada e consequências ruins podem atingir até o relacionamento.

*Uma pesquisa feita pelo site Ohtique, no Reino Unido, mostrou que mais de 70% das mulheres acreditam em um impacto negativo na relação com o parceiro quando não se sentem sensuais. As informações são do site Female First.

*Mais de um terço delas se sentem mais sexy entre quatro paredes com o parceiro.

*O sentimento desaparece, porém, em 50% delas, quando perdem a autoconfiança.

*Ouvir que são sensuais proporciona segurança em relação à aparência para um terço das entrevistadas.

*Tanto que, entre os momentos que as participantes do estudo se sentiram mais sexy, está quando receberam elogio do parceiro.

*Por outro lado, a pesquisa mostrou que o público feminino se sente mais sensual ao se arrumar para uma noite com as amigas do que para um encontro a dois.

*”Nós ficamos chocados ao descobrir que tantas mulheres no Reino Unido confiam nos elogios dos outros para se sentirem bem”, afirmou Lexi Ashford, diretor e co-fundador do site.

Chave de Ouro

*Encerrando a coluna ontem com ‘chave de ouro’.

*Uma notícia que é para se dar pulos de alegria.

*O teste de vacina de covid-19 funciona e o laboratório Pfizer pode produzir 1 bilhão de doses.

Sala Vip

*Minha afilhada Maria Eduarda Pereira Moura, trocando de idade hoje.

*Os primeiros abraços são de seus pais, Max Mauro Moura e a arquiteta Juliana Pereira Pires Moura e do irmão Max Vinicius.

*Outros queridos aniversariantes do dia: O estilista Ruy Dantas; Inês Veloso; Nilton Bueno, Tícia Marques, Gustavo Rachid, Elaine Silva Pacheco, Maria Abreu, Elaine Cristina Ferraz, Duilio Borges Caravieri, Ana Paula Ramos, Amanda Braga, Marcusthadeu Pamponet, Paula Graziella.

*É bom que as pessoas coloquem seus casacos, botas, sapatos, mantas e cobertores para pegarem sol.

*A previsão é de que teremos várias frentes frias, nas próximas semanas.

*Afinal, até então, o inverno não chegou a mostrar para que veio.