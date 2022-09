Moda masculina para mulheres

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 22:23 horas

Você é do tipo que acha que roupas masculinas só ficam bem nos homens?

Com certeza o look feminino com camiseta masculina passou a fazer parte de um estilo. Essa moda, se deu pela busca por conforto ou por uma identidade bacana, que fez com que até os looks com camisetas femininas passassem a aderir peças mais soltas e despojadas.

A maravilhosa Coco Chanel foi a primeira estilista a assumir um look feminino com roupas masculinas. Ela fez a voz do feminismo se fortalecer através da moda.

Nossa querida Chanel é referência até hoje para as mulheres que querem aderir um estilo com camisetas masculinas.

Este tipo de look pode ser chamado de Boyfriend, Boyish ou até mesmo de Tomboy. Cada um deles tem suas nuances e conceitos, mas todos partem do mesmo princípio, que é um look feminino com alguma peça masculina

É importante saber que o conceito de Boyish é o que abordo aqui. A diferença entre os outros está no tipo de peça usada. O estilo Tomboy, por exemplo, é definido pelo uso de itens de alfaiataria, como blazer, camisa de botão, calça social e sapato oxford, confeccionados com medidas femininas. O look Boyfriend é conhecido pelos shorts e calças jeans mais largos. Já o Boyish é composto por peças mais soltas e despojadas, com tamanhos masculinos, como camisetas e calças.

Vale lembrar que os looks femininos com camiseta masculina não têm regras. É claro que existe um conceito que quando entendemos a ideia percebemos suas nuances e o que mais nos valoriza, mas o mais importante é se sentir confortável.

E aí, se animou? Saiba que hoje usar peças tipicamente masculinas é muito mais do que uma simples tendência, é um estilo, que já faz parte do look de várias famosas.