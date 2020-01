Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 13:21 horas

Túnel

Do Tempo

Celebra-se em Londres a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas (1946).

Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) (1946).

Americanos enviaram pela primeira vez um sinal de radar à Lua, recebendo um eco como resposta três segundos depois. O fato é considerado um prenúncio das comunicações por satélite (1946).

O jornalista Assis Chateaubriand foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras (1955).

Uma sequência de erupções no monte Huascarán, no Peru, matou cerca de 3.500 pessoas e destruiu sete vilas (1962).

Índia e Paquistão assinam um acordo de paz. Os países disputavam a região da Caxemira, havendo até ameaça de ataque nuclear no auge da guerra (1966).

Morre Coco Chanel, estilista francesa (1971).

Michelle Bachelet e sua mãe são presas pelo regime militar chileno (1975).

Astrônomos britânicos descobrem um novo astro com uma capacidade energética maior que a do Sol (1983).

O Vaticano e os Estados Unidos reatam as relações diplomáticas (1984).

Daniel Ortega, da Frente Sandinista de Libertação Nacional, tomou posse como presidente da Nicarágua. Os Estados Unidos não reconheceram o novo governo e decretaram embargo total ao país (1985).

O presidente Bill Clinton anuncia que a Ucrânia concordou em abrir mão de seu arsenal nuclear, o terceiro maior do mundo (1994).

Entra em vigor o novo Código Civil brasileiro aprovado pelo Congresso em setembro de 2001 (2003).

Carná

Folia

Muita gente já se agendando para o Carná Folia.

A noite que completa sua 6ª edição serve para um ‘esquenta’ da maior festa do planeta: O Carnaval.

A coluna publica o cardápio que terá buffet de frios e complementos.

Pelo Hotel assina o Chef Bruno Moran.

Na Varanda Gastronômica o Buffet Mania de Festa e a MSCafé Saviolo, com novidades, além de outros parceiros que estarão com muitas delícias gourmet.

QUEIJOS: Prato, provolone. Gorgonzola, minas, mussarela de búfala/ FRIOS: Lombo canadense, salaminho, presunto copa, blanquet de peru, presunto cozido/ PÃES: De cebola, de alho, de ervas, Australiano, bruschettas de mussarela com alho, pão árabe/ Mousses: Queijo com ervas e salaminho/ Complementos: Ovo de codorna com molho golf/tomate seco/ hummus tahine/ quibe cru/mix de Azeitonas pretas e verdes/picles.

Peito de frango ao molho de gorgonzola e pera, arroz branco e batata palha

FRUTAS: Abacaxi, uva Itália, uva rubi, morango mousse de maracujá com chocolate e MANJAR DIET.

BEBIDAS: Água mineral natural e gasosa/ refrigerantes/cerveja.

Na Varanda Gastronômica a exemplo do outros eventos, vários atrativos gourmet, com Buffet Mania de Festa/ MSCafé Saviolo e outros parceiros que estão confirmando participação.

Por

Um Fio

*O que você abandonaria se isso parasse a queda de cabelo e tornasse os fios mais volumosos?

* De acordo com uma pesquisa realizada ano passado, pelo NPD Group, a maioria dos homens deixaria de lado cerveja e pornografia, mas apenas 8% chegaria a medidas mais drásticas, como desistir de sexo. Os dados são do jornal Daily Mail.

Sala

Vip

*Aconteceu anteontem, jantar no badalado restaurante Casa Camolese, no Jockey Club, no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

*Um mini reencontro dos dentistas da sexta turma da Faculdade de Odontologia de Campos (ano 1978).

*O motivo principal foi aproveitar a presença do dentista Paulo Veit, que passa férias na cidade maravilhosa.

*Estiveram presentes Rita Mangaravite Encinas, com o marido, o Cirurgião Plástico Antônio Beremandi, Vilma Rego, Victor, Rubem e Roberto Celestino de Barros.

*Além do cardápio, também sobrou o momento para as doces recordações e os agradecimentos pelos seus sucessos profissionais.

*Para começar bem o fim de semana, nada como uma boa música, bons amigos e altos papos, não é mesmo? *Pensando nisso, o Sider Shopping apresenta neste sábado, Gabriel Beraldo, a partir das 18h:30m, no 3º piso, na Praça de Alimentação.

*Ele que traz um repertório bem animado incluíndo MPB, samba, pop rock, sertanejo, rock nacional e internacional.

*Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e entretenimento para toda a família, o projeto “Sider Shopping Mais Música”, traz momentos de alegria e descontração. *A entrada é gratuita e a classificação é livre.

* Aumentando a lista de presenças confirmadas para o Carná Folia, que estarei promovendo dia 15 de Fevereiro, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista.

* De Portugal, a empresária Cidália Marques, já confirmou sua presença.