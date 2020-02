Muita gente seguindo hoje em direção ao litoral e regiões serranas

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 14:27 horas

A revista The New York é lançada ao público (1925).

Tomada do Monte Castelo pela Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial (1945).

Em New York, Edwin Land faz uma demonstração da primeira câmera instantânea num encontro da Sociedade Óptica Americana (1947).

César Lattes, físico brasileiro, do Estado do Paraná, o méson, nova partícula do átomo (1948).

Francis Crick e James Watson descobrem a estrutura da molécula de DNA (ou ADN) (1953).

O líder Cubano Fidel Castro nacionaliza todas as empresas em Cuba (1960).

O Presidente americano Richard Nixon visita a República Popular da China para normalizar as relações entre os dois países (1972).

Sobre o deserto de Sinai, os aviões de combate Israelitas abatem um avião da Libyan Ailines, matando 108 pessoas (1973).

Romano Prodi, então primeiro-ministro da Itália, anuncia que renuncia ao cargo. No entanto, é demovido da idéia pelo presidente do país, Giorgio Napolitano (2007).

*A Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), em parceira com Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), promoveu anteontem pela manhã, o lançamento oficial da 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba.

*O evento reuniu jornalistas, vereadores, empresários, representantes de entidades ligadas ao setor econômico, secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo de cidades da região.

*A Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba, acontecerá nos dias 27 e 28 de março com 55 estandes numa área de 1.200m² do Shopping Park Sul.

* O modelo de salão de negócios contará com palestras gratuitas para capacitar os interessados em franquias, além das apresentações sobre o desempenho do mercado de Franchising e uma pesquisa exclusiva contendo índices da demanda e vocação de novos negócios para a região.

*A feira promete atrair mais de 280 marcas, fomentar o crescimento de franquias no interior do Rio e o desenvolvimento econômico da região. Volta Redonda foi escolhida para sediá-la por estar entre as 10 cidades que mais crescem no número de franquias no Estado.

*De acordo com o presidente da ABF Rio, Beto Filho, esta é a primeira vez que uma feira deste porte será realizada no interior.

*Ele explica que o sistema de franquia brasileiro é o quarto maior do mundo e vem apresentando excelentes resultados.

*Logo, o processo de interiorização aconteceu de forma necessária e natural.

*- Atualmente temos mais de três mil empresas empreendedoras no país.

* São mais de R$ 178 milhões de faturamento ao ano.

* Mais de 100 empresas brasileiras já são internacionais.

*Então, esse movimento de interiorização é resultado do crescimento do franchising e visa prestigiar o interior do país.

*Serão marcas extremamente importantes no cenário nacional do comércio, do varejo e do serviço que vão estar presentes na feira.

*O que possibilitará às cidades oferecerem novas oportunidades de negócios para seus habitantes gerando postos de emprego e renda – explicou Beto Filho.

*José Antônio Siqueira Campos, diretor de franchising da Aciap-VR, ressaltou que a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba representará um marco para a cidade e região.

* – A feira trará visibilidade para a região.

* Diversos franqueados e franqueadores virão conhecer e descobrir o nosso potencial.

*Há comércios e serviços aqui, com reais potenciais para se tornarem franqueadores, expandirem pelo país e, por falta de informação, nem se dão conta disso.

* Já somos por dois anos a cidade que mais gerou empregos no Estado. *Acredito que com a feira de franquia a gente garanta mais um período nessa liderança – ressaltou José Antônio.

*O presidente da Aciap-VR, Luís Fernando Cardoso, salienta que o objetivo é transformar a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba em um evento anual e já comemora o sucesso nas vendas de estandes.

*- A realização da Expo Franchising é um sonho antigo da Aciap-VR e com a parceria da ABF Rio está se tornando realidade.

* Temos o apoio e adesão das prefeituras de pelo menos 30 municípios do Médio Paraíba incluindo cidades de Minas e São Paulo.

* Já estamos com a maioria dos estandes vendidos, restando poucas unidades.

* Esperamos um público de 15 mil pessoas visitando a feira nos dois dias de evento.

*Acredito no sucesso da feira que já começou a atrair investimentos para a região – finalizou.

* Muita gente estará seguindo hoje em direção ao litoral e regiões serranas.

* A maioria está indo com a intenção de aproveitar ao máximo a maior festa do planeta: O Carnaval.

* Para quem vai fugir das agitações do Carnaval, e ficar na cidade o Hotel Bela Vista proporciona neste sábado sua tradicional feijoada.

* Nas noites de domingo e segunda-feira, o Hotel estará realizando dois Bailes de Carnaval, ao som da Banda Folia, que tem de crooner Sandra Regina, com sua bela voz.

