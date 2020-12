Na segunda-feira, Cecília Prado estará despertando com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Inauguração da Cidade de Minas, que a partir de 1901 passa a se chamar Belo Horizonte (1897).

*Revolução Iraniana: cerca de dois milhões de pessoas inundam as ruas de Teerã para protestar contra o xá Reza Pahlevi (1978).

*A Usina Nuclear de Chernobil é desligada (2000).

*Paul Martin assume o mandato de Primeiro-Ministro do Canadá (2003).

*O asteroide 4179 Toutatis passa próximo à Terra (2012).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional da Criança na Mídia – Criada pelo Unicef.

*Emoções: quando o assunto é comportamento, não é nada fácil distinguir o que está ligado à personalidade individual e mais além, o que é específico de cada sexo.

*Porém, os cientistas já decodificaram muitas das reações emotivas dos seres humanos e, através da análise hormonal, da atividade cerebral e de suas variáveis culturais.

*Conseguem dizer o que realmente é típico de cada sexo ou não.

*O livro Psicologia Homens & Mulheres, faz uma ampla e bem delineada abordagem sobre este tema.

*Perguntas do tipo quem é mais ciumento, o homem ou a mulher?

*Ter muitos filhos traz a mesma satisfação para homens e mulheres?

*O consumo compulsivo é um transtorno psicológico tipicamente feminino?

*O nojo é uma emoção essencialmente feminina?

*Por que as mulheres são menos desconfiadas que os homens?

*As mulheres tem mais capacidade que os homens de conter seus desejos?

*As meninas são realmente mais medrosas que os meninos?

*Quem chora mais, homens ou mulheres?

*Quem reconhece melhor as emoções das expressões faciais?

*Quem se levanta mais à noite para olhar as crianças, o homem ou a mulher?

*Estas 10 perguntas, trazem no livro, as respostas.

*Além de outras tantas interessantes abordagens.

Sala

Vip

*Aniversariantes de sábado: A empresária Maristela Basso; empresário Pedro Cople Pereira, o PA; Marta Carraro; Heloísa Marcello; Jussara Pereira; o médico Marcelos Guimarães da Silva; o arquiteto Leandro de Paula; Marilene Rodrigues; Patrícia Melo; Lucas Ferraz; Cássia Góes; Gabriel Habib Neto; Adriana Nunes Raftopoulos; Mara Sousa; Patrícia Monlevad; Cida Peron.

*Aniversariantes de domingo: Luzia Andrade de Castro; o empresário Antônio Luzia Borges; Luzia Langoni; Carla Aldet; a dentista Ana Cláudia Ferreira Dalboni; a arquiteta Mônica Gregatti; Amanda Mastronicolas; Luciana Melo; Andrea Mazza; o médico Mario Mueller; Claudia Aparecida de Menezes; Andrea Mazza.

*Na segunda-feira, Cecília Prado estará despertando com sua mais nova idade.

*Ganhará os primeiros abraços e beijos de seu amado, Dr. Eduardo Prado (Vice Presidente da Fundação Oswaldo Aranha) e do filho Leonardo Prado.

*Depois inúmeras homenagens à distância devido a pandemia.

*Outros queridos aniversariantes de segunda-feira: o cerimonialista Sandro Henrique; arquiteta Ana Paula de Faria; Engenheiro Fernando Parente; Alessandra Rangel; Stephanie Sapin-Lignieres; Graça Sena; Dilma Assis; Adriane Rodrigues; Dryelle Ouverney; Sueliton Moraes; Angélica Spínola; Aderlan Sacramento Guedes; Amanda Teixeira.