Não, a pandemia ainda não acabou

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 17:40 horas

É preciso cautela para evitar o que está acontecendo na Europa

O fim de mais um ano esta chegando e os números da pandemia vem diminuindo bastante. A Covid-19 começa a parecer um pesadelo que ficou para trás, como uma página virada da nossa história. No último fim de semana o derradeiro paciente com a doença, lá na capital do estado, recebeu alta num hospital do Rio. Mas no resto do Brasil 66 pessoas morreram com a Covid-19 na segunda-feira passada. É preciso levar em conta que esse número baixo é consequência das subnotificações que ocorrem nos fins de semana prolongados. Como foi o caso do feriado de 15 de novembro.

O melhor dado para se acompanhar a evolução da pandemia é a média móvel. Que calcula o número médio de mortes em uma semana e compara com a semana anterior. Neste caso tivemos 255 mortes diárias, em média. Há 15 dias que essa média esta abaixo de trezentos. Em parte isso é uma consequência da vacinação em massa. Hoje, 58,5 % da população brasileira se encontra imunizada contra o vírus, tendo tomado as duas doses. Alguns já tomaram até uma terceira dose de reforço.

Mas é preciso levar em conta que 42% da população recusou a vacina. E estão por aí, se contaminando e transmitindo a doença. No Brasil a luta contra a covid-19 enfrentou o negacionismo e as campanhas de desinformação do governo e de algumas igrejas evangélicas. Na cidade onde moro houve pelo menos dois casos de pessoas que não tomaram a vacina, porque foram aconselhadas a não tomar pelos pastores da igreja. Resultado, contraíram a doença e morreram.

Esse movimento anti-vacina foi o responsável pela terceira onda da pandemia que assola a Europa atualmente. Nos países europeus teve até passeatas com multidões exigindo o direito de não se vacinar e de transmitir a doença. E neste outono europeu os hospitais voltaram a ficar lotados de pacientes com Covid. A maioria, gente que se recusou a tomar a vacina. A mesma coisa aconteceu no sul dos Estados Unidos, nos países de maioria republicana que apoiaram Donald Trump na última eleição. A ponto do presidente Joe Biden falar que “quem esta morrendo agora é quem não tomou a vacina”.

O momento pede cautela. No mês que vem teremos as festas do Natal e do Ano Novo, com as aglomerações nas praias e as ceias de Natal reunindo as famílias. É uma ocasião perfeita para o vírus encontrar novos hospedeiros. Pulando de um não vacinado para outro. Por isso acho que ainda é prematuro abandonar o uso das máscaras ou permitir a lotação de cinemas e casas noturnas. O vírus continua solto e é preciso não baixar a guarda. A questão da vacina esbarra nos limites da liberdade e da responsabilidade de cada um. Você tem o direito de fazer o que quiser desde que não prejudique outras pessoas. E ao deixar de usar máscara em público e se recusar a tomar vacina esta ameaçando as pessoas que convivem com você diariamente.

Aqui no Brasil, como em muitas partes do mundo, a grande maioria da população que trabalha é obrigada a enfrentar um transporte público lotado nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. E os ônibus e metrôs superlotados oferecem um risco considerável e que a maioria do povo não pode evitar. O uso das máscaras ajuda bastante a reduzir o perigo.

Na Europa, onde uma parte da população não colaborou, alguns países estão recorrendo a medidas drásticas. É o caso da Áustria, onde o governo já esta falando em decretar um lockdown para os não vacinados.

Temos que evitar que aconteça o mesmo por aqui.