*Nesta edição iremos conhecer um pouco do trabalho de Thatiana Diniz, Especialista em Camuflagem Reparadora Estética e Paramédica, realiza a técnica do criador do Método da Camuflagem Rodolpho Torres.

*Criou o protocolo TD Lips, com técnicas exclusivas da dermo pigmentação dos lábios, desenvolvido para melhor pigmentação com mínimo de desbotamento.

*“Vamos falar um pouco sobre o que é a Camuflagem, que é um dos procedimentos mais procurados do mundo! A Camuflagem Reparadora Estética é o método queridinho das artistas e influencers do mundo!

*Realizado em homens e mulheres”.

*A Thatiana Diniz é a primeira da região sul Fluminense a fazer o método do criador dessa técnica, o Rodolpho Torres.

*É um ótimo aliado da estética, já que olheiras e estrias, não tem cura!

*Esse procedimento ficou muito conhecido aqui no Brasil depois que personalidades como Gretchen e o filho Thammy Miranda realizaram o procedimento sob os olhos.

*Artistas como Ludmilla, Juju Salimeni, Viviane Araújo, Carol Nakamura, Antônia Fontenelle , Nicole Bahls entre outras, fizeram a camuflagem Método Rodolpho Torres.

*A técnica é como uma tatuagem, tem resultado duradouro, sem risco de mudança de cor e permite que você se exponha ao sol.

*Tem a Camuflagem Paramédica que devolve a autoestima de pessoas com vitiligo, já que colocamos a área afetada no tom da pele do paciente, reconstitui a aréola de pessoas que colocaram prótese mamária ou pessoas que realizaram a mastectomia, ficando incrivelmente naturais.

*Sendo procedimentos indolores.

*Ela exerce com maestria essa atividade há três anos.

*Atua em Volta Redonda, Barra Mansa e Niterói no Rio de Janeiro.

*Em Volta Redonda, na Clínica Slim, no Pontual Shopping ( Segunda-feira, Quarta e Sexta-feira).

*Em Barra Mansa na Clínica Concceito (Terça-feira e Quinta-feira).

*Em Icaraí, na cidade de Niterói aos sábados.

*Telefone para maiores informações e agendamentos: (24) 98131 0820 (WhatsApp).

Primeiro

Encontro

*O primeiro encontro é sempre cercado de dúvidas.

*O que fazer, o que falar, onde ir e, por fim, quem paga a conta?

*De acordo com o Daily Star, uma pesquisa americana mostra que dois em cada três homens gostariam que as mulheres dividissem a conta em um encontro, embora a maioria se sentisse mal em aceitar o dinheiro.

*Apesar disso, dentre os que gostariam de dividir o total, 44% afirmam que parariam de sair com a garota caso ela nunca pagasse nada nos encontros.

*Os dados foram baseados em uma pesquisa do psicológo David Frederick, na Universidade Chapman, na Califórnia.

*Dos 17 mil entrevistados, 84% dos homens e 58% das mulheres dizem que são os homens quem pagam todas as despesas do namoro, mesmo depois de um certo tempo juntos.

*Mais da metade das mulheres, 57%, afirmaram que já se ofereceram para pagar a conta, embora na verdade gostariam que o homem rejeitasse a oferta.

*Frederick disse que o estudo tinha como objetivo entender por que algumas práticas marcadas pela divisão de gêneros são mais resistentes à mudanças do que outras.

*O estudo foi apresentado na American Sociological Association.

Sala

Vip

*Aniversariantes de sábado: A médica Cláudia Yamada Utagawa; Gloria Heloiza; Julia Mariany; Maria Cláudia Lage; Wellington Ferreira Da Silva; Ana Carolina; Glaucie Pereira de Danielle Alves de Souza Carvalho; Sandra Diniz Delgado;.

*Aniversariantes de domingo: O cirurgião plástico Leopoldo Menezes; Manuel Enrique Molina; Ângela Silva Azevedo; o dentista Jorge Pantaleão; Meire Kalil; Sérgio Dantas; Maria Tereza Fonseca; Juliane Aquino; Paula Campos; Juliana Bittencourt.

* Aniversariantes de segunda-feira: A arquiteta Marcelle Baptista; o DJ Sandrinho; Gisele Sampaio; Beatriz Ferreira; Aline Gomes; Paula Lustoza; Mirian Machado; Luciana Pandeló; Magda Almeida; a enfermeira Erika Hayashi; Carla Passos Duarte; Eduardo Nardelli.

*O arquiteto Guilherme Rosas, com outras delícias gastronômicas em seu Don Galeto.

*Tudo assado na brasa, desde o galeto, medalhão, sobrecoxa recheada e o atropelado.

*Já experimentei todas e aprovei.