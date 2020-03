Nesta quinta-feira Volta Redonda ganhará a mais recente franquia da Kopenhagen

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 10:05 horas

Túnel Do Tempo

Reino Unido e França reconhecem a independência de Zanzibar (1862).

Alexander Graham Bell faz a primeira chamada telefônica dizendo: “Senhor Watson, venha aqui, eu quero vê-lo” (1876).

A Costa do Marfim torna-se uma colônia francesa (1893).

Primeira Guerra Mundial: início da Batalha de Neuve Chapelle. Uma ofensiva britânica na região de Artois (1915).

Adolf Hitler ordena a entrada do exército alemão em Praga, desrespeitando o Acordo de Munique (1939).

Fulgêncio Batista lidera um golpe de Estado bem-sucedido em Cuba (1952).

Nasce uma das maiores instituições de ensino superior de Minas Gerais, o Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) (1964).

Os Estados Unidos estabelecem um embargo às importações do petróleo líbio, devido este país apoiar grupos terroristas (1982).

Paul McCartney recebe o título de Sir (1997).

Soldados estado-unidenses estacionados no Golfo Pérsico começam a receber as primeiras vacinações contra o Anthrax (1998).

Descoberta a terceira catarata mais alta do mundo em Chachapoyas no Peru (2006).

A Mars Reconnaissance Orbiter pousa em Marte (2006).

Zig – Zag

* * Hoje: Dia do Conservador, Dia do Sogro, Dia do Telefone.

* * Uma deliciosa notícia: nesta quinta-feira, Volta Redonda, estará ganhando a mais recente franquia da Kopenhagen.

* * A loja irá funcionar no Segundo Piso do Sider Shopping.

* * Está na linha de frente do empreendimento a advogada Bárbara Damaceno.

* * Depois de amanhã, também terá a alta gastronomia do Bistrô Casa Antiga com o Menu Degustação.

* * No cardápio terá de Entradas: Bruschetta Caprese e Nhoque de baroa ao molho de linguiça artesanal.

* * Pratos Principais: Raviolone de mignon e shitake ao pomodoro além de Lazanha de salmão defumado com macadâmia.

* * Sobremesa: Caçarola Italiana.

* * Reservas e informações: (24) 3212 1222.

Beleza Rara

* ”O que definimos como beleza?”. O fotógrafo Phillip Toledano lançou há 7 anos, o livro ‘Um Novo Tipo de Beleza’, onde reuniu 60 retratos de 27 modelos para discutir “a beleza que criamos para nós mesmos”, segundo o texto que abre a publicação.

* “Acho que estamos expandindo a definição do que significa a aparência humana”, disse, na época do lançamento em entrevista à BBC Brasil.

* “Aqui vai uma analogia: há 24 anos, se uma pessoa dissesse que queria cobrir os braços com tatuagens e colocar um piercing na língua, possivelmente a chamaríamos de louca”, acrescentou.

*”Mas, hoje em dia, é totalmente normal. Então, em 24 anos, acho que as coisas que estamos fazendo com nossos corpos agora serão totalmente aceitáveis”.

*Os modelos fotografados passaram pelas mais diversas intervenções médicas para fins estéticos.

Sala Vip

* *A presença das mulheres no mercado de trabalho cresce em todo o Brasil em diversos segmentos, como o mercado financeiro.

* * Na cooperativa de crédito Sicoob Credirochas, o quadro não é diferente. *Hoje, a instituição, que atua nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, informa que 59% dos colaboradores são mulheres e 85% são gerentes de agência.

* *Segundo a superintendente regional, Giovana Simonaci, uma cooperativa de crédito é uma organização democrática e possui interesse pela comunidade a qual ela pertence, além de ser uma instituição financeira que promove o aumento do poder econômico pessoal e corporativo, devido às taxas diferenciadas.

* * “Por isso, é natural que as mulheres estejam presentes, cada vez mais, na cooperativa como associadas ou colaboradoras.

* * Elas têm mostrado a sua força e flexibilidade como dona de casa, mãe, companheira e profissional de excelência”, acrescentou.

* *Outro ponto que facilita essa inclusão é a expansão da participação das cooperativas de crédito. *Com 20 anos de funcionamento, o Sicoob Credirochas atua nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Atílio Vivacqua, no estado do Espírito Santo; e Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, Valença, Teresópolis e Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro.

* * Ainda neste ano, serão iniciadas atividades em Petrópolis, Vassouras e Nova Friburgo.

* * Aniversariantes do dia: o empresário Jairo Monção; Sabrina Ribeiro; Kátia Marquesine; Maria Helena Bitencourt; Célia Rodrigues Pontes; Carlos Antônio Xavier; Eduardo Manoel de Sá; Nath Friedrich.