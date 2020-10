Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 08:00 horas

Zig – Zag

*Neste domingo é comemorado o Dia do Médico, Dia do Pintor, Dia das Comunicações e Eletrônica, Dia da Marinha.

*A cidade de Itatiaia receberá em breve a Maple Bear Brasil.

*As obras estão em ritmo acelerado em Penedo.

*Quem desejar visitar o link: https://youtu.be/tx2TP_EZjtE irá se surpreender com a modernidade em ensino, de origem do Canadá, sendo considerada um dos melhores sistemas educacionais do planeta, existente em mais de 16 países e 300 escolas.

*O Rotary Club está firme no propósito de erradicar a pólio do planeta.

*Uma causa nobre pelas crianças.

*Aliás, neste sábado (17 de outubro), integrantes do Rotary Club Volta Redonda estarão no Shopping Park Sul, acompanhados do Zé Gotinha, numa campanha de conscientização aos pais para importância de vacinarem seus filhos.

*Pois a cobertura vacinal está muito baixa: 54% em relação à pólio.

*As integrantes da Casa da Amizade, estarão participando desta iniciativa pela campanha.

*Confeccionaram brindes para serem distribuídos.

*A iniciativa do Rotary terá lives projetadas num telão.

Fome no Lixo

*1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogadas no lixo todos os anos no mundo.

*Suficiente para alimentar mais de 19 milhões de brasileiros.

*13,6 milhões passam fome.

*Cada família descarta em média 20% dos alimentos que compram.

*Será na quinta-feira, que Apadefi completa seus 38 anos de fundação.