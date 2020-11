Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 06:00 horas

Nas

Urnas

*Neste domingo, em todo país, acontece o maior exercício da Democracia.

*A força do voto é a maior ‘arma’ que um cidadão pode ter.

*Mais do que nunca, é preciso aproveitar esta oportunidade de decidir quem serão os prefeitos e vereadores, que durante quatro anos, terão em suas mãos o poder.

*Ou melhor, de estarmos ‘amarrados’ às suas vontades.

*Depois não adianta ‘espernear’ e ir para as ruas, nem tão pouco realizar os já rotineiros ‘panelaços’.

*Pare e pense bem, quem irá ganhar seu valioso voto.

*A oportunidade é agora. A hora é agora.

Celular

da Traição

*Se você não quer perder a parceira, uma nova pesquisa feita pelo site de relacionamentos Victoria Milan sugere que gaste menos tempo no smartphone.

*Quase metade (45%) das 6 mil entrevistadas admitiu que já traiu o companheiro por se sentir em segundo plano por causa do celular.

Corpo

Presente

*Final de ano a caminho e a dúvida do que comprar de presente para seu amado já aparece.

*Enquanto isso, ele também perde momentos preciosos pensando no que dar para agradá-la.

*Porém, de acordo com uma pesquisa, divulgada no jornal Daily Mail, não importa o quanto ele tente, os homens nunca acertam no presente.

*No topo da lista das compras erradas estão os lingeries.

*Segundo a pesquisa, os homens mandam mal na escolha da cor e do tamanho.

*Perfumes, artigos decorativos e roupas de ginástica também ocupam lugares de destaque no ranking.

Sala

Vip

*Aniversariantes de sábado: Louise Tacon; Maria Cristina Carmo; Henrique Solaira; Andréa Burello Delgado; Camila Claro; Jorge Luiz Guirlinzone; a jornalista Emmy Louise; Miriam Rodrigues Pacheco; Maria Graça; Ana Helena Roque; Eduardo Matias Binotti; Patrícia Gribel; Edigar Pereira; Elisângela Emídio.

*Aniversariantes de domingo: Leda Cristina Amorim; Ângela Souza; Helder de Andrade Marins; Melqui Júnior; Francisco Eduardo Godinho de Castro; Dulcinéia de Souza; Noemia Daguiar; Jacqueline Vanessa Martins de Souza; Renata Martins. *Marlis Machado Saade despertando nesta segunda-feira com sua mais nova idade, ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, Sergio Saade, seguido dos filhos e de muitos amigos.

*Outros queridos aniversariantes de segunda-feira: a médica Myrna Jones; Helvécio Da Matta; Rafael Zerbone; Giselle Dimarzio Callegario; André Vinciprova Reis; Sueid Lino; Luiza Silveira; cerimonialista Carla Garcia; Gisele Dimarzio Callegario; Edson de Moura; Vera Garcia; Gisele Machado; Iraci Ramos Garcia.

*Sandro Henrique, recentemente esteve integrando grupo de também cerimonialistas para um importante encontro de aprimoramentos no setor festas, realizado na Pousada Enseada Azul Boutique, em Búzios.

*O evento idealizado por Jaeder Barretos, serviu para ‘Uma imersão sobre experiência, sonhos e cenário’ no Destination Wedding do mercado nacional e internacional.