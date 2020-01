Neste sábado acontece o 4º Endurance Titio Rogério, na Arena Kartódromo Internacional de Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 10:26 horas

Túnel

Do Tempo

O telefone é patenteado por Alexander Graham Bell, apesar de ter sido inventado por Antônio Meucci (1876).

Estreia da ópera Tosca, de Puccini (1900).

Henry Ford, fundador da Ford, anuncia um novo sistema na linha de montagem de sua fábrica, que reduzia de 12,5 horas para 93 minutos a produção de um carro (1914).

O presidente norte-americano Roosevelt e o primeiro-ministro inglês Churchill iniciam uma conferência de guerra em Casablanca (1943).

Iniciam-se os Jogos Olímpicos de Inverno em Oslo (1952).

A musa do cinema Marilyn Monroe casa-se com o jogador de beisebol Joe DiMaggio. A união dura apenas nove meses, pois ele era violento e ciumento (1954).

Jacqueline Kennedy faz sua primeira aparição pública na TV desde o assassinato de seu marido John, presidente dos Estados Unidos, em novembro do ano anterior (1964).

Início da missão espacial Soyuz 4 (1969).

Elvis Presley realiza o show ‘Aloha from Hawaii’, realizado em Honululu, que foi o primeiro musical a ser transmitido via satélite para mais de 40 países e visto por mais de 1 bilhão de pessoas (1973).

O general Ernesto Geisel é escolhido presidente da República por eleição indireta. Ele assumiria no dia 15 de março, enfrentando dificuldades econômicas e políticas que anunciavam o fim do milagre econômico e ameaçavam o regime militar. Em 1974, a inflação chegaria a 34,5% (1974).

Os presidentes da Rússia, Borís Iéltsin e dos EUA, Bill Clinton, firmam em Moscou, com o presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, um acordo para eliminar todos os mísseis nucleares estratégicos ex-soviéticos (1994).

Último show da Legião Urbana, em Santos (1995).

O canal de televisão NBC concorda em pagar ao estúdio Warner Brothers a quantia de US$ 13 milhões por episódio da série ER (1998).

Criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – Órgão do governo brasileiro (2000).

A sonda Cassini-Huygens aterra em Titã (2005).

Giorgio Napolitano renuncia à presidência da Itália (2015).

Zig – Zag

* Hoje: Dia de São Marcelo, Dia de Felicitas, deusa romana da sorte e da fortuna; Dia do Treinador de Futebol.

*E o excesso das chuvas continua fazendo estragos.

*As estradas e ruas da cidade em todo o país, que já se encontravam em péssimo estado, tiveram ainda mais ampliados suas crateras.

*Sem dizer, nos deslizamentos de encostas, em cidades.

*São Paulo então, está com o caos instalado diariamente, ficando quase em constante estado de atenção, o Rio de Janeiro, também segue esta mesma situação.

Adeus

Foi com imenso pesar que a Fundação Oswaldo Aranha e o Centro Universitário de Volta Redonda comunicaram ontem o falecimento do diretor de Relações Institucionais e professor do curso de Medicina, José Tarcísio Cavaliere, 79 anos. O corpo do médico foi velado no Portal da Saudade, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda.

O sepultamento aconteceu às 16h30, no mesmo local.

Mineiro de Ubá/MG, filho do advogado José Cavaliere, o doutor Zezé, e de dona Nilda, a Dida dos netos.

É irmão do Henrique, pai do Tarcisinho e do Marcelo, marido e grande companheiro da Valquíria.

O pai e a mãe sempre foram seus maiores exemplos de humanidade.

Partiram do doutor Zezé e da dona Nilda os primeiros ensinamentos que fizeram de Tarcísio o médico-cirurgião, professor, gestor e amigo, um profissional de grande valor.

José Tarcísio Cavaliere fica marcado na história da FOA/UniFOA, pelos 52 anos de contribuição profissional.

Uma das pessoas que, em toda carreira, especialmente na residência médica, se tornou referência na vida de vários profissionais que hoje atuam tanto em Volta Redonda, como na região e até fora do país.

Suas lições não só médicas, como de vida, se estabeleceram de forma muito competente ao longo de sua carreira.

Sala

Vip

* Quem em suas idas e vindas de Portugal (onde reside) aterrissou semana passada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, e veio rever a família é Alexandrina Thomé.

*Neste sábado, às 16h, acontece 4º Endurance Titio Rogério, na Arena Kartódromo Internacional de Volta Redonda.

* O capitão Mario Inocêncio despertando hoje com sua mais nova idade. Recebe os abraços de muitos amigos.

* Outros queridos aniversariantes : Ricardo Gandolpho da Rocha; Ana Maria Galli Gonçalves; Frederico Maia (Fredim); Daniely Reis Fonseca; Irani Bastos de Freitas; Arlete Corty; Elizete Braga; Laura Silva; Sabrina Mageste.

*Nesta quinta-feira, às 19h30min o ator Rodrigo Hallvys estará apresentando a primeira edição da 2ª temporada do ‘Pequenas Leituras’ ao lado de Albinno Oliveira Grecco, Lucas Goulart e Ramon Amorim, todos do Grupo Cênico Estudarte.

*O projeto, que é uma parceria da RH Soluções Artísticas com o Premium Café Brasil (espaço anexo ao Teatro Gacemss 1), tem conquistado o público pelo dinamismo dos textos lidos ao vivo.

*A entrada é franca e o público só paga a consumação no local.

* Esta coluna reverencia a homenagem da F.O.A. ao médico e professor José Tarcísio Cavaliere, que em sua trajetória profissional e como grande figura humana, irá deixar grande saudade.