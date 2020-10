Neste sábado, aniversário de Barra Mansa, que completa 188 anos.

Matéria publicada em 3 de outubro de 2020, 06:54 horas

Zig – Zag

*Claro que, fora a pandemia, o câncer e a obesidade são duas das principais epidemias globais da atualidade.

*A obesidade é o segundo maior fator de risco evitável para o câncer, inclusive para o de mama, em mulheres pós menopausa.

*O excesso de gordura produz hormônios, fatores de crescimento e inflamatórios.

*Mas é possível evitar esse ciclo obesidade / câncer de mama.

*É preciso focar no tratamento da obesidade.

*Para isso, o destaque é uma boa alimentação, com menos gordura, açúcar e sal, se manter hidratado, dormir bem, e fugir do sedentarismo.

*Estima-se que o estilo de vida sedentário esteja associado com 5% das causas de morte por câncer.

*Se uma mulher desenvolve câncer de mama, o fato de realizar atividade física reduz a chance de mortalidade.

*Praticar exercícios por 30 a 40 minutos por dia já é protetor. *Nunca é tarde para mudar seu estilo de vida e melhorar a sua saúde, um endocrinologista pode ajudar.

*Fique Sabendo: Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.

*A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos.

*Somente no Brasil os números apontam que metade da população (50%) está acima do peso.

*O crescimento de pessoas com sobrepeso tem sido gradual com o passar das décadas.

*O número maior está entre as mulheres, sendo que 23% (18 milhões) eram obesas em 2014 contra 17% (11,9 milhões) de homens.

*Seja uma mulher consciente na luta contra o câncer de mama.

Primeira

Classe

*Houve uma época, diga-se há muitos anos passados, que em Volta Redonda, o primeiro sinal de que o fim de ano estava para chegar, era através das árvores de Natal e os arranjos, nas Lojas Americanas.

*Também já há algum tempo, os empresários Roberto Loureiro e Viviane Loureiro, vêm mantendo a tradição de antecipar ainda com maior margem cronológica a clientela da chegada do Natal.

*São os primeiros a colocarem nas vitrines de suas lojas Emporium os belos adornos, arranjos, árvores de Natal e o principal protagonista, o Papai Noel.

*E já tem um tempinho que eles estão fazendo este ‘alerta’ que o fim do ano está beirando.

Sala

Vip

*Neste sábado, aniversário de Barra Mansa, que completa 188 anos.

*Também neste sábado, a médica Ana Vitória Savelli Cardoso e o empresário Júlio Cardoso com Pedro Cardoso e Ana Clara, têm bons motivos para comemorarem, ainda que, somente em família, os oito anos do filho Felipe Cardoso.

*Outros queridos aniversariantes deste sábado: América Tereza; Cleide Barros; Reginaldo Linsenbröder; Sílvia Dalboni; Mariana Monteiro; Tânia Ferreira; Nayanna Costa; Jaene Alves; Suelen Vianna Dias; Bárbara Meneses Castro; Sílvia Dalboni; Tatah Fagundes; Dudu Gravizero.

*Terezinha e Adauto Mendes, completam neste domingo, seus bem vividos 45 anos de casados.

*Aniversariantes de domingo: A empresária do mundo fashion Rosália Vidigal de Moraes; a atriz Lúcia Alves; Wanúbia de Carvalho; Lara Cople; Júlio Fonseca; Eleonora Mendonça; Renata de Oliveira Mendes; Girlene Alves; Ivan Fonseca; Mariane Chaves; o dentista André Gregatti; Paula Martins Raimundo; Soraya Braz Honório.

*Aniversariantes de segunda-feira: A médica Maria das Graças Kruschewsky; Luiza Vidigal Fagundes; Paola Duarte; Sionara Ditzel Mattioli; Consuelo de Sá; Ana Paula Bazoti; Tereza Henrique da Silva; Odyr Dias; Clara Santiago Sabença; Oswaldo Fernandes; Aline Marah Ribeiro; Luciana Tommaso.