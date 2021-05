No café e padaria Pé de Café o ‘Dia das Mães’ é antecipado!

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 14:28 horas

Túnel

Do Tempo

*Santa Joana d’Arc é canonizada pelo Papa Bento XV em Roma (1920).

*É criado o Conselho da Europa, a mais antiga organização política da Europa ainda em funcionamento (1949).

*O astronauta Alan Shepard torna-se o primeiro norte-americano a viajar no espaço, realizando um voo sub-orbital de 15 minutos na cápsula Freedom 7, integrada no Programa Mercury (1961).

*Estudantes franceses invadem a Universidade de Sorbonne. Cerca de 600 pessoas foram presas (1968).

*O Instituto Pasteur de Paris consegue identificar o vírus da Aids (1983).

*A primeira Unidade Geradora de Energia entra em funcionamento na Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu (1984).

*Morre, Mario Quintana, poeta brasileiro (1994).

*Supremo Tribunal Federal do Brasil reconhece, por unanimidade, a possibilidade de união estável entre indivíduos do mesmo sexo (2011).

Zig – Zag

Fora dos Trilhos

*Depois de muitas décadas, que ficaram somente nas promessas, pode-se dizer que a cidade de Barra Mansa, está faltando muito pouco para se livrar de um de seus maiores transtornos: O pátio de manobras.

*Diretores da CDL, Associação Comercial e Sicomércio estiveram fazendo uma visita ao local, acompanhados do prefeito Rodrigo Drable.

*Mostrando serviço a MRS Logística iniciou a retirada dos trilhos no trecho do Centro do município onde passavam as linhas que levam ao Pátio de Manobras.

*No local irá surgir espaço que vai ser aproveitado, e irá dar lugar a uma nova avenida, considerada um novo corredor central da cidade.

Donos

do Mundo

*Alguns cientistas estudam métodos para manipular o clima da Terra como se fosse um termostato, com a ideia de que seria possível reverter o aquecimento global com uma redução artificial da temperatura do planeta.

*Esse é o controverso objetivo da geoengenharia, que estuda uma maneira de esfriar o planeta com métodos diversos, como gerar certo de tipo de nuvens que reflitam mais luz solar ou lançar partículas de sulfato na estratosfera para bloquear os raios solares.

*Enquanto algumas vozes pedem que esta tecnologia seja levada em conta, outros advertem que a geoengenharia nunca foi testada, pode ter resultados imprevisíveis e desfoca a verdadeira solução à mudança climática: reduzir os gases do efeito estufa.

Nota

Triste

*Faleceu ontem (terça-feira) em consequência de um AVC e complicações renais, o empresário Itálo Granato.

*Foi também um nome importante na política, onde chegou vereador, e cargo de secretário Municipal, deixa uma grande contribuição no desenvolvimento de Volta Redonda.

*Pessoa dedicada à família.

*Deixa uma grande legião de amigos.

Sala

Vip

*O médico e empresário Ervin Cotrik e Lívia Ballarini Cotrik, tem hoje motivos de muita alegria: o aniversário do filho Enrico Ballarini Cotrik.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o médico Newton Camargo Cunha; Cileide Alves; Douglas Melo; a fisioterapeuta Lília Correlo; Karina Carvalho; Ana Santos; Daiana Miranda; Carla Cristina Avelino; Ricardo Guerra.

