No nosso horizonte a tempestade perfeita

Matéria publicada em 18 de julho de 2022, 17:23 horas

Não é preciso ser profeta para enxergar a catástrofe iminente

E aqui estamos nós, querido leitor, em meados de 2022, na terceira década do terceiro milênio e tudo vai de mal a pior. A internet, como de costume, esta cheia de profetas do apocalipse. Mas não é preciso ter bola de cristal para perceber que o mundo, e o Brasil dentro dele, se encontra a beira de um desastre de grandes proporções. A mudança climática global continua em curso. Neste mês de agosto a Europa, e o hemisfério norte, enfrentam um verão com temperaturas escaldantes. O calor atingiu a marca dos quarenta graus na Inglaterra, um recorde histórico. Na Espanha e em Portugal já morreram mil pessoas com o calor intenso. E como sempre acontece nessas condições os incêndios florestais se propagam, queimando tudo em seu caminho.

Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a situação não é melhor. Um incêndio florestal ameaçou até o famoso Observatório Astronômico de Kitt Peak, com o fogo chegando perto das cúpulas que alojam os telescópios. Felizmente foi dominado a tempo. Os países poluidores fingem que não estão vendo. Num encontro recente, com o presidente Joe Biden, o príncipe da Arábia Saudita, daquele mesmo país que mandou matar e esquartejar um jornalista, disse que as metas de controle de emissões não são realistas. O mundo pegando fogo e ele acha que podemos continuar poluindo. Afinal é o dinheiro do petróleo que sustenta os palácios e os privilégios da monarquia saudita.

No leste da Europa a situação ainda é pior. Com aquela conhecida quadrilha de gangsters controlando a Rússia e fazendo guerra contra o país vizinho. Na semana passada um míssil russo matou dezenas de pessoas num estacionamento. Incluindo uma menina autista de quatro anos que a mãe ia levar para uma consulta médica. Depois do impacto do míssil Kaliber restou apenas as ferragens retorcidas do carrinho da criança, todo manchado de sangue. Na mesma semana, Dimitri Medvedev, o número dois da gangue do Kremlin, ameaçou o mundo com armas nucleares. Puro blefe. Se a Rússia entrar em guerra com a Otan ela não dura uma semana. E se usar armas atômicas dura vinte minutos.

Infelizmente, devido a esse clima de guerra, o dinheiro que seria gasto na preservação do meio ambiente será gasto com novas armas. A China lançou ao mar o seu novo super porta-aviões. E os Estados Unidos anunciaram dois novos sistemas de mísseis nucleares, para responder as ameaças da Rússia. O míssil balístico Sentinel, LGM-35, que vai substituir os atuais Minuteman, e o míssil de cruzeiro AGM-181 para equipar os bombardeiros B-52.

Aqui no Brasil a situação também não é boa. O Real esta cada vez mais desvalorizado e a inflação voltou com força. Lembram do “teto de gastos” que impunha um limite para o dinheiro que o governo podia torrar? Foi devidamente esquecido na corrida eleitoral de 2022. Com a chamada PEC Kamikaze o governo gastou todas as reservas com projetos para tentar escapar de uma derrota nas eleições de outubro. Com isso, não importa quem seja eleito, em 2023 o Brasil será um país falido, sem dinheiro para investir em novas obras ou em geração de empregos. E os aumentos que foram concedidos agora aos programas sociais serão engolidos pela inflação galopante.

E o resultado será um cenário de desemprego em massa, moeda desvalorizada e revolta social. Quem viver verá.