Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Louis Pasteur testa com sucesso sua vacina anti-rábica em Joseph Meister, um garoto que fora mordido por um cão com raiva (1885).

*O dirigível britânico R-34 aterra em New York, completando a primeira travessia do Atlântico (1919).

*Estreou nos Estados Unidos o primeiro filme totalmente falado, o Lights of New York (1928).

*Foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1934).

*As empresas e negócios pertencentes a judeus que ainda operavam na Alemanha foram obrigadas a fechar: o Holocausto anunciava-se (1939).

*II Guerra Mundial: Anne Frank e sua família, judeus, passam a se esconder dos nazistas no anexo secreto no escritório do pai da menina, em Amsterdam (1942).

*John Lennon e Paul McCartney se encontram pela primeira vez em Liverpool, Inglaterra, no que seria o embrião da banda The Beatles (1957).

*Morre Louis Armstrong, músico estado-unidense (1971).

*Uma reunião entre representantes dos governos brasileiro, paraguaio e uruguaio, realizada em Brasília, discutiu o aproveitamento da Usina Hidrelétrica de Itaipu (1977).

*Ulysses Guimarães, presidente em exercício do Brasil, concedeu, pela primeira vez na história do país, asilo político a um guerrilheiro sul-africano, vítima do apartheid (1988).

*O Brasil e a Argentina decidiram liberar o trânsito de turistas na fronteira entre os dois países, com a suspensão das tarifas alfandegárias (1988).

*O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo foi apresentado como novo reforço do Real Madrid, no estádio do clube, o Santiago Bernabéu. 80 mil pessoas foram assistir à chegada do atleta. Este foi o maior público para a apresentação de um jogador de futebol, superando os 75 mil torcedores que viram Diego Maradona chegar ao Napoli, em 1984 (2009).

Zig – Zag

*Bastante aguardada a partir de amanhã no Shopping Park Sul, a abertura da ‘Liquidação dos Minipreços’,

*Uma tentadora promoção de irresistíveis descontos oferecido nos mais diversos segmentos.

*“Os descontos são reais, tem loja com produtos com até 70% de redução, tem loja que está toda com 30% de desconto e tem aquelas já famosas últimas peças, que normalmente ficam com uma redução incrível.

*Vale a pena aproveitar esta oportunidade.

Por

Todos

*Um projeto que está sendo colocado em prática inicialmente em Bonsucesso, no Rio, poderá servir de laboratório e ser colocado em prática em todo o país.

*Batizado de Harmonia visa criar um elo entre os diferentes seguimentos comerciais de rua.

*A proposta é levar ordem.

*Vamos aguardar os resultados.

Sala

Vip

*Nos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, Gláucia Nyarady, trocando de idade hoje.

*Os primeiros abraços e beijos serão de seu amado, Bart Nyarady e dos filhos Stephen, Samuel e Victoria e dos amigos.

*Eles residem ao lado da Universal Studios.

*Aliás, fiquei feliz em saber das ótimas notícias do casal.

*Eles fazendo sucesso com sua fábrica de salgados.

*No sistema No-sitting restaurant e também pelo Delivery.

*Se diga é a maior da Central Florida.

*Afinal, cinco anos de muito trabalho.

*A produção bateu recordes por conta da pandemia. E continua em alta.

*Além de salgados tradicionais (coxinhas, risoles, bolinha de queijo, esfihas), empadões e agora com produção de bolos e doces.

*Bart Nyarady integrando a Maçonaria.

*Semana passada, durante o Masonic Gala Ball realizada no Rosen Plaza, se tornou Master Mason.

*Outros aniversariantes do dia: Júlio Monteiro; o empresário Ricardo Vieira; Lisa Jordão; Patrícia Paula; José Sérgio Do Amaral; Maura Lima; Maicon Gouber; Angélica Nacarath; Sandra Couto; Cátia Fernandes.

*E a moeda americana entrou em alta ontem.