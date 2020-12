Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 06:10 horas



Túnel

Do Tempo

*Revolução Russa de 1905: prisão dos membros do soviete de São Petersburgo (1905).

*Refundação do São Paulo Futebol Clube (1935).

*Segunda Guerra Mundial: Início da ofensiva alemã nas Ardenhas (1944).

*O Quênia é admitido como Estado-Membro da ONU (1963).

*Dia da Vitória em Bangladesh: marca a rendição das tropas invasoras do Paquistão (1971).

*Independência do Cazaquistão (1991).

*Crise do desarmamento no Iraque: Operação Raposa do Deserto – Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardeiam alvos no Iraque (1998).

*Após vencer o Chelsea, Corinthians se consagra Bi-Campeão Mundial de Interclubes (2012).

*Morre Roy E. Disney, empresário estadunidense, sobrinho de Walt Disney (2009).

Sala

Vip

*Hoje: Dia do Reservista, Dia do Teatro Amador.

*Ana Lúcia Milioni Moscon, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços serão de seu amado, dos filhos Luan Moscon e Lara Moscon.

*Depois durante todo o dia das amizades.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Claudia Taranto; o venezuelano Fernando Mujica; Luiz Henrique Silva Souza; Juliene de Paula; Regina Stella Rosas Lopes; Vanessa Viana; Eduardo Brigagão; Elias Cássia Silva; Juliana Vidigal; Joana Breves; José Eduardo Carvalho Machado; Marcelo Abbud.

De

Luto

*Nota triste o falecimento do empresário Sérgio Loureiro, ontem (terça-feira).

*Seu corpo foi velado na Capela do Cemitério Portal da Saudade.

*O sepultamento foi realizado às 17h, no mesmo local.

*O empresário Sérgio Loureiro conduziu, durante sessenta anos, a presidência da Transporte Excelsior, de forma exemplar, e fez da empresa uma das maiores transportadoras do país.

*Um homem íntegro e um líder nato que com a mão forte soube conduzir seus negócios e família.

*É o símbolo de um dos baluartes no desenvolvimento de Volta Redonda, região e do país.

*Foi um excelente marido, pai exemplar, avô carinhoso, bisavô e sogro dedicado.

*Sergio Loureiro deixa uma trajetória de grandes causas dedicadas ao empreendedorismo, filantropia e áreas culturais.

*Sérgio Loureiro deixa também uma grande legião de amigos.

*Sem dúvida, uma grande perda.

*Seu exemplo e seu legado jamais serão apagados da história.

*A coluna presta homenagem, com algumas fotos.