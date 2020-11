O advogado e modelo Ulysses Goulart, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 06:30 horas

*Segunda Guerra Mundial: Frente do Pacífico. 5 contratorpedeiros norte-americanos interceptam no mar das Ilhas Salomão, perto do cabo Saint-Georges (Nova-Bretanha), um esquadrão japonês de 5 contratorpedeiros que transportam soldados e material para a ilha de Buka. Três contratorpedeiros japoneses são afundados (1943).

*Segunda Guerra Mundial: Um míssil V-2 atinge o armazém comercial de Woolworth na zona leste de Londres, fazendo 160 vítimas (1944).

*Segunda Guerra Mundial: Frente do Pacífico. Filipinas. Os Task Groups 38.2 e 38.3 comandados pelos contra-almirantes Bogan e Sherman atacam os aeródromos ao centro de Luçon bem como a frota japonesa em redor da ilha. Os cruzadores Kumano e Yasoshima são afundados. Os Japoneses enviam toda a sua restante força aérea contra os norte-americanos, os aviões kamikazes danificam os porta-aviões USS Intrepid, USS Essex e USS Hancock, bem como porta-aviões ligeiro USS Cabot, enquanto o USS Independence é danificado devido à explosão de um aparelho norte-americano aquando da aterragem (1944).

*Aprovação do atual Código Civil Português (1966).

*Assinatura, em Argel, entre Portugal e o MLSTP, de um acordo para a independência de São Tomé e Príncipe (1974).

*Independência do Suriname (1975).

*Criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil (1999).

*Desabamento da arquibancada do Estádio Octávio Mangabeira, em Salvador, na Bahia (2007).

*Sebastian Vettel se tornou o mais novo Tri Campeão mundial de Fórmula 1. E também um dos três únicos pilotos a ganhar 3 campeonatos consecutivos ao lado de Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher (2012).

*Hoje: Dia do Doador Voluntário de Sangue no Brasil, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

*Quem puder fazer a doação de sangue, aproveite esta data.

*Os bancos de sangue estão com seus estoques, literalmente, no ‘vermelho’. Seja herói. Ajude a salvar vidas.

*A Covid-19 tem manifestado mudança de comportamento, nas áreas de ‘ataque’.

*Antes, mais oportunista, o alvo era as regiões periféricas.

*Atualmente sua atuação nos casos mais graves está na classe média.

*Na prática é fácil de explicar: Atualmente, com a ‘quebra’ da quarentena, o coronavírus está aproveitando as facilidades que a classe média vem proporcionando, principalmente com a realização de festas, e quase na grande maioria, os convidados sem o uso de máscaras e sem distanciamentos.

*O resultado são os hospitais das redes privadas em sua maioria com ocupação máxima.

*O uso de antidepressivos disparou em todo o mundo na última década, de acordo com a Organisation for Economic Co-operation and Development, está levantando preocupações entre os médicos em relação à forma e frequência com a qual os comprimidos estão sendo prescritos.

*Os números mostram que, em alguns países, um em cada 10 adultos é aconselhado a tomar antidepressivos, sendo Islândia, Austrália, Canadá e países nórdicos europeus líderes no assunto. As informações foram publicadas no Huffington Post.

*Os números hoje são surpreendentemente maiores, se for considerado, estes dados anteriores à pandemia do covid-19.

*O estudo realizado pelo Ministério da Saúde, no ano de 2009, e na época, publicado aqui na coluna, apontava um novo perfil na população brasileira.

*Mostrava a juventude (43,3%) mais alta e com sobrepeso.

*Aliás se, literalmente, for colocada na balança, esta tendência para todo brasileiro, continua atualizadíssima, ou quiçá, ainda com números mais ‘pesados’.

