O advogado Pedro Dalbone, desperta hoje com sua mais nova idade.

Túnel

do Tempo

*Casamento de Alberto I, Príncipe de Mônaco, com a norte-americana Maria Alice Heine (1889).

*Primeira exibição de imagens em movimento na televisão (1925).

*Uma adaptação para o rádio do romance de ficção-científica “A Guerra dos Mundos”, de H.G. Wells, dirigida por Orson Welles, é transmitida em New York, causando pânico na população, que achou que a Terra estava realmente sendo invadida por extraterrestres (1938).

*A URSS detona a maior bomba nuclear da história (a Tsar bomba, com 57 megatons) na ilha russa de Novaya Zemlya (1961).

*Anos de Chumbo: o general Médici assume a Presidência da República (1969).

*Criada a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) no Brasil. Órgão que mais tarde formará o IBAMA (1973).

*Ayrton Senna vence em Suzuka, no Japão, o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 (1988).

*A França faz lançamento bem sucedido do foguete Ariane 5 (1995).

*Michael Jackson lança o álbum de estúdio Invicible, que bate recorde na semana de lançamento (2001).

*A FIFA escolhe o Brasil como país-sede da Copa do Mundo de 2014, encerrando o rodízio de continentes adotado pela entidade (2007).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Ginecologista, Dia da Decoração, Dia do Balconista, Dia do Fisiculturista.

* Encerra amanhã a Campanha da Multivacinação.

*Os pais devem levar os filhos em qualquer unidade de saúde.

*Está nas mãos da Anvisa a liberação dos navios transatlânticos para o retorno dos cruzeiros pela Costa brasileira.

*Na Europa vários roteiros estão entrando em atividades, por diversos países.

*O professor de dança Humberto Amaral, estará reunindo neste sábado, várias ex-alunas que passaram pelo seu aprimoramento.

*O local escolhido será o Hotel Bela Vista.

No

Pódio

*Embora a data já tenha passado alguns dias, é uma nota que merece a melhor relevância e aplausos.

*Dia 24 de outubro é dedicado ao DIA MUNDIAL CONTRA A PÓLIO.

*Esta data foi estabelecida pelo Rotary International, há cerca de 10 anos, para comemorar o aniversário de Jonas Salk, quem liderou o desenvolvimento da primeira vacina contra a poliomielite.

*Graças ao compromisso, paixão e engajamento dos Rotarianos no Brasil, parece algo mágico, parte de um pujante desprendimento, uma identificação de DNA, os identifica e os une, elevando sua autoestima em colaborar de modo decisivo pela eliminação da segunda doença do planeta.

*A eliminação desta doença depende de fatores que vão além da disponibilidade da vacina, envolvendo uma estratégia inteligente em epidemiologia, tecnologia, diplomacia e um entendimento de variáveis culturais e comportamentais, somado a um extensivo suporte financeiro.

*Nas Américas os rotarianos comemoram este ano, 25 anos livres da Paralisia Infantil e prestes a certificar a Nigéria e o continente Africano livre da doença.

*No Brasil, enfrenta-se grandes desafios:

* A vacinação de rotina em 2018, apresentou cobertura vacinal de 89% na primeira dose com dois meses, 86% na segunda dose com quatro meses e de 85% na terceira dose com seis meses de idade.

*A campanha nacional de vacinação de 2018, veio a servir de apoio para melhorar as taxas de rotina.

* Desafio – melhorar as taxas de rotina que devem ser maiores que 95%.

*O país, possuí cerca de 882 mil crianças com menos de 1 ano de idade, vivendo em Distritos com menos de 80% de cobertura vacinal.

*Existindo o risco da ocorrência de poliomielite derivada da vacina oral.

*Desafio – melhorar as taxas de cobertura vacinal nestas regiões.

*Desafio – manutenção do uso da vacina inativada Poliomielite (VIP) – injetável – que evita a ocorrência da poliomielite derivada da vacina oral.

Sala

Vip

*O advogado Pedro Dalbone, desperta hoje com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços e beijos de sua amada, a advogada Jaqueline Dalbone e do filho Lucas, seguido de muitas homenagens.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o ator Maksin Oliveira; Rose Vilela; Denise Costa; Ronaldo Berindelli; Marly Martins Gonçalves; o dentista Ronaldo Berindelli; Andreza Fernandes; André Luiz Fernandes Carraro; o publicitário Sérgio Morra Ramalho; Manoel Alves; Luiz Fernando Andrade; Euclides Almeida; Raquel Lopes Paiva Rosa; Irismar Figueiredo; Magda Lustoza; Ivonete Biajoni; Rodrigo Portugal; Paulo Santos; Enrico Caravieri; Ana Carla Nascimento; André Lemos; Andreza Fernandes.