O amor está no ar!

Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 07:00 horas

Zig – Zag

*Há poucos dias, o governador Wilson Witzel sancionou a Lei 8.794/20 para a redução de mensalidades de instituições de ensino privadas durante o período de calamidade pública.

*A lei determina a redução de 30% sobre valores excedentes a R$ 350,00.

*Por exemplo: mensalidades de R$ 500,00, contam com R$ 45,00 de desconto sobre os R$ 150,00 que excedem ao valor mínimo estipulado pela determinação.

*As instituições privadas de ensino que não cumprirem a lei podem sofrer aplicação de multas prevista do Código do Consumidor.

*Escolas ou universidades que já formalizaram descontos superiores aos previstos em lei, devem manter os valores anunciados.

*A redução das mensalidades é válida para instituições de ensino presencial. *De acordo com a lei 8.794/20, inadimplentes não contam com o desconto.

*Instituições classificadas como fundações, associações educacionais, cooperativas, micro e pequenas empresas devem oferecer o desconto de 15% para mensalidade acima de R$ 700, com a base de cálculo sobre os valores excedentes a R$ 350,00.

*O advogado barramansense Noé Garcêz comentou sobre a importância da lei e alertou a população a denunciar casos de descumprimento.

*“A lei estadual foi sancionada para garantir o direito à educação em um período que traz grandes impactos econômicos para a sociedade. Os responsáveis financeiros devem estar atentos às reduções de mensalidades e, caso a determinação da Lei não seja cumprida, devem denunciar a instituição no Procon do seu município”, destacou.

*Antes mesmo que a lei entrasse em vigor, algumas instituições de ensino privado do Sul Fluminense já ofereciam o desconto, justificado pela suspensão de aulas presenciais.

*É o caso de duas escolas localizadas nos município de Angra dos Reis e Volta Redonda, que reduziram 20% do valor total das mensalidades.

Retranca

*O Bistrô Casa Antiga promove seu tradicional ‘Dia dos Namorados’.

*A oportunidade de se saborear um dos deliciosos pratos nesta noite romântica.

*Cardápio Especial: Entrada: Cesta de pães artesanais com antepastos italianos de tomate e abobrinha.

*Pratos Principais (a escolher): Salmão em Croute com cuscuz marroquino; camarão ao catupiry com arroz e crisps de batata doce. FiIé Mignon em crosta de ervas e mostarda Dijon com batata rosti.

*Sobremesa: Sachertorte (Torta Austríaca de Chocolate e Damasco).

*Bebidas a escolher: Montelvini Collezione Promosso Spumante millesimato brut Itália, Valtier ReservaUtiel Requena Espanha.

*Mais informações e reservas: 24 99920 5483.

Amor

No Ar

*A coluna deseja tudo de bom para os pares românticos, os namorados de todos os tipos: dos que ainda estão em fase de conhecerem, os que já namoram há algum tempo e estão caminhando para uma relação mais séria, para os noivos, e ainda mais estável, aos que são casados e que na longa trajetória da vida descobriram suas ‘caras metades’.

*Parabéns pelo ‘Dia dos Namorados’ que merece ser lembrado, e que ele seja belo todos os dias do ano.

*Enfim… O amor está no ar!

Sala Vip

*A dupla Julinho Marassi e Gutemberg a caminho de completar 29 anos de sucesso em sua carreira musical.

*O jornalista e cerimonialista, Lyncoln Da Mata, irradiando alegria com o seu novo site no ar: www.lyncolncerimonial.com.br

*Além dos serviços oferecidos pelo profissional de sucesso, a página conta com uma galeria de honra e prêmios recebidos pelo cerimonialista nesses 13 anos atuação no cerimonial público e corporativo.