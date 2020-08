O arquiteto Guilherme Rosas, feliz com o sucesso de seu Don Galeto, também em Volta Redonda.

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 18:50 horas

Túnel

Do Tempo

*O primeiro poço de petróleo é perfurado nos Estados Unidos (1859).

*Explosão de vulcão extingue a ilha de Krakatoa na Indonésia, com um saldo de 36 mil mortos. Krakatoa era localizada entre as ilhas de Sumatra e Java (1883).

*Lançado Tarzan dos Macacos, de Edgar Rice Burroughs, o livro de estréia do herói que ainda menino foi adotado por um primata (1912).

*Entrada do exército americano no Japão depois que o imperador Hirohito anunciou a rendição do país (1945).

*Lançado o Livro Guinness dos Recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja Guinness (1955).

*Criado no Rio de Janeiro o MIS (Museu da Imagem e do Som) (1965).

*O Congresso Nacional do Peru aprova a suspensão da imunidade parlamentar do ex-presidente Alberto Fujimori, que passaria a responder por crimes contra a humanidade (2001).

*Marte atinge a menor distância da Terra em quase 60 mil anos, passando a aproximadamente 55 768 006 km (2003).

*Morre Olavo Setúbal, banqueiro e político brasileiro (2008).

Zig – Zag

Valendo

A Pena

*Quando a maioria dos homens escuta a palavra “Yoga”, provavelmente pensa em músicas relaxantes, incensos queimando e pessoas super flexíveis em roupas de academia.

*Se você é cético neste campo, também pode estar pensando que essa é uma atividade muito passiva para você.

*Mas de acordo com um artigo publicado pelo site do jornal Huffington Post, a prática vem evoluindo e, atualmente, é possível encontrar aulas para pessoas extremamente inflexíveis ou para novatos.

*Os aspectos espirituais “tradicionais” ainda estão presentes em yoga, no entanto, há também os treinos menos dogmáticos que atendem a diversos estilos de vida e trazem benefícios.

Sala

Vip

