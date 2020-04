O cantor e compositor Jorge Guilherme, de Volta Redonda, completa 14 anos de carreira solo

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 07:15 horas

Túnel do Tempo

*É inaugurada a primeira ferrovia do Brasil em seu trecho inicial, ligando o porto de Mauá (atual Guia de Pacobaíba) a Fragoso (atual Magé), no Rio de Janeiro (1854).

*O Hawaí torna-se território dos Estados Unidos (1900).

*Hitler e Eva Braun suicidam-se (1945).

*Criação da OEA com a assinatura da Carta da Organização dos Estados Americanos, em Bogotá (1948).

*Fim da Guerra do Vietnã, com ocupação de Saigon pelos Vietcong e exército norte-vietnamita (1975).

*As Mães da Praça de Maio iniciam sua primeira marcha em frente à Casa Rosada (1977).

*A rainha Beatriz dos Países Baixos sobe ao trono (1980).

*Atentado frustrado contra o Pavilhão Riocentro, onde era realizado um show em homenagem ao Dia do Trabalhador (1981).

*Grave acidente em Ímola mata o austríaco Roland Ratzenberger, da MTV Simtek-Ford na Temporada de Fórmula 1 de 1994 (1994).

*Morre Maria Clara Machado, dramaturga brasileira (2001).

*Abdica a rainha Beatriz dos Países Baixos, em favor de seu filho, Guilherme Alexandre dos Países Baixos (2013).

Zig–Zag

*Hoje: Dia do Ferroviário (Brasil), Dia Nacional da Mulher (Brasil); Dia da Rainha (feriado nacional nos países baixos, nas Antilhas Neerlandesas e em Aruba), Dia Internacional do Jazz.

*As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda estão mantendo a programação dos serviços de manutenção e limpeza pela cidade, aproveitando o período de baixa circulação de pessoas, por conta da pandemia do novo coronavírus.

*Os trabalhos estão intensificados, incluindo a sanitização e higienização de vários espaços públicos e locais de possíveis aglomerações, como prevenção no combate à Covid-19.

*Anteontem, as unidades básicas de Saúde (UBSFs) dos bairros São Carlos e Roma I receberam a ação que envolve lavagem dos locais, com uso de água clorificada, e pulverização do produto bactericida.

*“O trabalho de prevenção continua para vencermos essa pandemia. A orientação também segue a mesma: se puder, fique em casa. Estamos cuidando da cidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Sala Vip

*Amanhecendo hoje com sua mais nova idade, o engenheiro Rômulo Dalboni Soares.

*Os abraços ficam por conta de sua amada, a psicóloga Andréa Narciso Dalboni e da filha Beatriz.

*Outros queridos aniversariantes do dia: André Sampaio; Melissa Pagano; Mena Fonseca de Carvalho; Vinicius Reis; Zayarana Castro; Karinna Lacerda; Clarisse Suzane Souza Cruz; Simone Santos; Enock França.

*O cantor e compositor Jorge Guilherme, de Volta Redonda, completa 14 anos de carreira solo. Ele é um orgulho para nossa região.

*Os proprietários de restaurantes e vários seguimentos diversificados do comércio, estão conseguindo reinventarem suas formas de vendas, implantando o delivery.

*Muita gente está conseguindo garantir o sucesso de suas vendas.

*As lives também são uma forma genial de levar música e entretenimento para vencermos a quarentena.