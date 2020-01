O CarnáFolia acontecerá dia 15 de fevereiro nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 11:14 horas

Túnel

Do Tempo

Desembarque de Dom João VI e a Família Real Portuguesa na Bahia (1808).

Incorporação da cidade de Vancouver (1857).

Fundação do Instituto Butantã (São Paulo, Brasil) (1901).

O jurista Afonso Arinos de Melo Franco é eleito membro da Academia Brasileira de Letras (1958).

Editada resolução que exige Estudo de Impacto Ambiental nos projetos de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de significativo potencial de degradação ou poluição (1986).

Morre Salvador Dalí, pintor espanhol (1989).

Marc Andreessen anunciou em um grupo de discussão da Usenet que estava disponibilizando para download o navegador X Mosaic, precursor do Netscape Navigator (1993).

Entra em vigor a cobrança da CPMF nas movimentações bancárias no Brasil (1997).

O ator Guilherme de Pádua é condenado a dezenove anos de prisão pelo assassinato da atriz Daniela Perez (1997).

Último sinal recebido pela sonda Pioneer 10 antes de mergulhar no espaço exterior (2003).

Eleições presidenciais em Portugal, tendo sido reeleito Aníbal Cavaco Silva para um segundo mandato (2011).

Zig – Zag

*No Brasil, as mulheres são donas de um dos menores biquínis do mundo e os homens não perdem a oportunidade de cantar o sexo oposto.

*Ainda assim, os brasileiros não são tão liberais quanto parecem e “falar sobre sexo” ainda é um tabu.

*A Durex Global Sex Survey, conduzida no país pela psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (ProSex), investigou o comportamento sexual dos brasileiros e encontrou as seguintes características: preliminares curtas, sexo rápido, praticado várias vezes na semana, com diversidade na cama e uso de preservativos.

* Os resultados que ainda estão dentro do prazo de validade, foram apresentados há quatro anos, em evento, na capital paulista.

* A pesquisa, que foi feita em 37 países, avaliou 1.004 homens e mulheres no Brasil, entre 18 e 65 anos.

* Do total, 54% homens, 46% mulheres e 89% em relação estável há mais de um ano.

*Quanto à prática de sexo, os brasileiros se mostraram bastante ativos: 49% praticam mais do que três vezes por semana, 33% de uma a duas vezes e 15% têm relações sexuais apenas uma vez por mês.

*No entanto, metade dos entrevistados se disseram insatisfeitos em relação à vida sexual.

*Entre as razões, estão relações muito rápidas, pouco tempo para aproveitar as preliminares e a dificuldade da mulher atingir o orgasmo.

Sala

Vip

