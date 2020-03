O cirurgião plástico, Dr. Leopoldo Menezes, e sua amada Aline Guedes, em merecidas férias pelos Alpes Franceses.

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 08:55 horas

Túnel

Do Tempo

*Forças italianas usam pela primeira vez dirigíveis para fins militares, utilizando-os para missões de reconhecimento aéreo por detrás das linhas turcas (1912).

*A cifra ADFGVX é utilizada pela primeira vez nas transmissões via rádio do exército alemão (1918).

*O Partido Nazista ganha 44 por cento dos votos nas eleições parlamentaristas na Alemanha (1933).

*Grande Depressão: O Presidente Franklin D. Roosevelt declara “feriado bancário”, fechando todos os bancos estado-unidenses e congelando todas as transações financeiras, dando início à implementação do New Deal (1933).

*Primeiro voo do caça inglês Spitfire (1936).

*Primeiro voo do caça a jato britânico Gloster Meteor e o único dos Aliados a entrar em ação antes do fim da Segunda Guerra Mundial (1943).

*Winston Churchill utiliza pela primeira vez a palavra “Cortina de Ferro” no seu discurso na Universidade Westminster em Fulton, Missouri nos Estados Unidos (1946).

*Entra em vigor o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, após ser ratificado por 43 países (1970).

*Os átomos do Dúbnio foram pela primeira vez positivamente identificados (1970).

*O Iraque liberta todos os prisioneiros da Guerra do Golfo (1991).

*A NASA anuncia que a sonda Clementine, em órbita na Lua, encontrou água suficiente para suportar uma colônia humana (1998).

*Morre Jorge Guinle, socialite, playboy e herdeiro milionário brasileiro (2004)

*O Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, torna-se o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar oficialmente Andorra em toda a história do principado (2010).

*Morre Hugo Cháves, ex-presidente venezuelano (2013).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Filatelista Brasileiro, Dia da Integração Cooperativista, Dia da Música Clássica.

*No Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, o Resende Shopping vai promover um show especial para elas curtirem com seus amigos, namorados ou com a família.

*Para este momento, a convidada especial é a cantora Rafaela Rodrigues que vem conquistando espaço na região e muitos prêmios com seu carisma e sua voz suave e marcante.

*Ela está preparando um show que vai fazer uma verdadeira viagem pelos grandes sucessos da música e promete emocionar o público neste show.

*Haverá também sorteio de brindes para as mulheres que forem prestigiar este momento especial.

*A apresentação acontece no domingo, 8 de março, a partir das 17h30, na Praça de Alimentação da Torre 1.

Meio

Termo

*Chorar ao assistir uma comédia romântica, curtir músicas melosas, gostar de ficar abraçadinho no sofá.

*Não, esses itens não descrevem apenas as mulheres.

*De acordo com uma pesquisa produzida pela Häagen-Dazs, os homens modernos mostram cada vez mais o lado sentimental e as mulheres aprovam a mudança.

*No topo da lista de celebridades que apresentam um lado mais suave, apesar da aparência forte, está David Beckham. Os dados são do jornal Daily Mail.

*O levantamento realizado com mil mulheres constatou que mais de três quartos apreciam pessoas do sexo masculino que mostram seus sentimentos.

*E nove em 10 optam por paquerar pessoas modernas em vez dos tradicionais “durões”.

*Um quarto disse que seus parceiros passam balm (produto que hidrata os lábios), enquanto um terço contou sobre o hábito deles de se hidratarem diariamente.

*Apesar dos pontos positivos do novo homem, quase um quarto das mulheres reclamou de momentos em que gostaria que a outra metade fosse mais “macho”.

Sala

Vip

*O cirurgião plástico, Dr. Leopoldo Menezes, e sua amada Aline Guedes, em merecidas férias pelos Alpes Franceses.

*Ele aproveitou para “recarregar as baterias” numa prévia das inúmeras cirurgias que terá nesta temporada profissional.

*A Oficial de Justiça Suely Santos, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, Edson Santos e das filhas Carina e Camila. Muitas homenagens dos familiares e inúmeras amizades.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o diretor e ator, Arthur Vinciprova; o ex-prefeito de Resende, médico Noel de Carvalho; Iuri Masid; o empresário Iram Natividade; Suély Zonta; Fernanda Guedes; Júnior Kenupp; Nairse Gomes de Aguiar; Marly Silveira; Renato Aguiar; Felipe Lemos; Sabrina Campos; Jorge Santos; Martha Schettino; Eduarda Chaves.