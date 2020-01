O cirurgião plástico, Leopoldo Menezes, feliz com o sucesso de sua FacePrime

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 10:41 horas

Túnel

Do Tempo

O príncipe de Mônaco funda, em Paris, o Instituto Oceanográfico (1911).

Primeira Guerra Mundial: Batalha naval entre britânicos e alemães em Doggerbank e Helgoland (1915).

A cidade russa de São Petersburgo é renomeada para Leningrado (1924).

Albert Pierre Sarraut assume como Primeiro-ministro da França (1936).

Segunda Guerra Mundial: ocupação da soviética após a vitória na Batalha de Cracóvia (1945).

É criado o município de Carazinho, no Rio Grande do Sul (1931).

Um terremoto causa mais de 10 mil mortes e destrói a cidade de Chillan, no Chile (1939).

Vincent Massey foi o primeiro canadense eleito a governador-geral (1952).

Cientistas britânicos e norte americanos anunciam que conseguiram a fusão nuclear controlada (1958).

O papa João XXIII anuncia a convocação de um Concílio Ecumênico (1959).

Um avião da Air India se choca com o Monte Branco, na fronteira entre França e Itália, matando 117 pessoas (1966).

Entra em votação a Constituição do Brasil (1967).

O soldado japonês Shoichi Yokoi é encontrado na selva de Guam, onde estava desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sem saber que a guerra tinha acabado (1972).

A Apple Inc. lança o computador Macintosh, que viria a revolucionar a história da computação (1984).

Programa espacial dos Estados Unidos da América: a sonda espacial Voyager 2 passa a 80.000 Km do planeta Urano (1986).

Guerra do Golfo: as forças aliadas estabelecem supremacia aérea, bombardeando as forças iraquianas que não podiam abrigar-se nos desertos do sul do Iraque (1991).

O brasileiro Rivaldo é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA (2000).

O veículo explorador espacial Opportunity pousa nas cercanias de Meridiani Planum em Marte (2004).

As antigas localidades de Fukuma e Tsuyazaki fundem-se, formando a cidade de Fukutsu (2005).

Atentado no Aeroporto Internacional Domodedovo, em Moscovo, capital da Rússia, deixa 35 mortos e 180 feridos (2011).

Zig – Zag

* Hoje: Dia da Previdência Social e Dia dos Aposentados, Dia da Constituição, Dia da Instituição do Casamento Civil, no Brasil.

*Mais algumas presenças confirmadas no Carná Folia: O cirurgião plástico, Dr. Leopoldo Menezes e Aline Guedes, o presidente da OAB, Alex Martins e Raphaele Schetino, Anlive Bhawan e Bhawan Júnior, a médica ortomolecular Ana Vitória Savelli Cardoso e o empresário Júlio Cardoso, o apresentador da Band Taí Braz, o colunista social Fábio Soares, a jornalista Angélica Leal, Luzia Andrade de Castro, o empresário Amauri Oliveira, Eunice Miguel Oliveira, o Secretário Municipal Joselito Magalhães e a empresária Márcia Cristina Guerra Magalhães, seguida de mais e muito mais.

Sala

Vip

*O jornalista Emiliano Macedo teve na terça-feira, um encontro casual com a atriz Malu Mader, no Aeroporto Santos Dumont.

*Por coincidência, viajaram no mesmo avião, da Azul, até o Aeroporto Viracopos, em Campinas.

Malu ficou em São Paulo, onde tinha compromisso.

*Emiliano seguiu de conexão rumo aos Estados Unidos, mais precisamente Fort Lauderdale, na Flórida.

*Aliás, Malu Mader está super linda.

* O Cirurgião Plástico, Leopoldo Menezes, feliz com o sucesso de sua Face Prime.

* O empresário Roberto Loureiro e Viviane Loureiro, estiveram aproveitando a ida aos Estados Unidos, onde passaram o Réveillon em New Jork, para também irem até Chigado.

* No roteiro, eles estiveram visitando o Museu de Arte.

* Eles também visitaram pela primeira vez, Washington.

* Aniversariantes do dia: a comunicadora Marise Vieira; a poetisa Regina Vilarinhos; Raquel Alvez; Roseli da Silva; Patrícia Melo Pimentel; Thainara Martins; Waldir Dida Ramos; Léia Maria Marques Guimarães; Paloma Trepin.

* Ainda sendo grande a quantidade de pessoas de nossa região que estão aproveitando o litoral e regiões serranas em tempo de merecidas férias.

* Também é enorme a quantidade, que se encontra fora do país, principalmente os Estados Unidos, liderando New York, seguida da Flórida com as cidades preferenciais de Miami e Orlando.

* No Brasil, o Nordeste ganha a preferência.

* Angra dos Reis, também é escolha das melhores, bem pertinho e com suas águas cristalinas.

* Para os que possuem suas casas de veraneio e maravilhosas lanchas, o local é o verdadeiro paraíso tropical.

Dupla

Identidade

* As pessoas que realizaram cirurgia para mudança de sexo, sempre passaram por situações constrangedoras, na hora de precisarem apresentar a carteira de identidade, principalmente em aeroportos, bancos.

* Numa dupla identidade, o nome e foto constante no documento conflitava com o atual perfil físico.

* Este problema que ainda persiste perante a justiça, na atualidade está felizmente conseguindo ser solucionado.

* Uma situação mais recente, de pedido de retificação de registro civil, mesmo sem a realização cirúrgica foi concedido pelo Juiz Max Akira Senda de Brito, da Comarca de Bagé.

* O magistrado determinou a retificação do assento de nascimento para que passe a constar o nome feminino utilizado pela parte autora da ação, antes mesmo da cirurgia de mudança de sexo.

* Para o Juiz, a situação vai muito além de uma interpretação doutrinária e jurisprudencial, tratando-se de uma visão humanística.

* A autora ajuizou ação de retificação de nome no registro civil, narrando que há mais de três anos utiliza prenome feminino, sendo tratada de acordo com esse gênero.

* No entanto, em seu relato, sofre situações vexatórias perante a sociedade, já que seus documentos trazem nome masculino.

* Segundo o Juiz, o direito ao nome está ligado intrinsecamente à sexualidade, que é um direito fundamental da pessoa humana. *Analisando o autos do processo, concluiu que mesmo não sendo realizada a cirurgia de transgenitalização, ficou evidente a aparência feminilizada da autora, havendo provas suficientes para a procedência do pedido de retificação do nome.

* Se é um direito constitucional a identidade de gênero, a pretensão da parte autora nada mais é do que apenas um reconhecimento do direito da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento de um nome feminino a uma pessoa que já está em um corpo feminino.

Faltam 22 dias para o Carná Folia