O colunista Fábio Soares, em tempo de viagem pela Europa.

Túnel

Do Tempo

Fundação da Federação Alemã de Futebol (1900).

Incorporação da cidade de Beverly Hills, Califórnia (1914).

A Islândia torna-se o primeiro país do mundo a legalizar o aborto (1935).

O governo brasileiro, presidido por Getúlio Vargas, rompe relações com a Alemanha e com a Itália (1942).

Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt participam da Conferência de Natal, onde ocorrem as primeiras tratativas que resultarão na criação da Força Expedicionária Brasileira (1943).

Segunda Guerra Mundial: a Alemanha recruta todos os homens de 16 a 65 anos (1943).

Técnicos norte-americanos realizam um teste nuclear no deserto de Nevada (1951).

Elvis Presley aparece na televisão pela primeira vez no show Os Irmãos Dorsey, onde cantou as músicas “Blue Suede Shoes” e “ Heartbreak Hotel ” (1956).

A carioca Ana Maria Botafogo torna-se, aos 23 anos, a primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (1981).

A França instala novos mísseis intercontinentais na região dos Alpes da Alta Provença (1983).

Reincorporação do Egito à Liga Árabe, solicitada pelo rei Hussein da Jordânia (1984).

A coalizão de músicos USA for África, liderada por Harry Belafonte, Kenny Rogers, Michael Jackson e Lionel Richie grava a canção We are the World”, para arrecadar fundos destinados às vitimas da fome na África (1985).

A espaçonave Challenger explode 73 segundos após ter sido lançada. O acidente mata seis astronautas e a professora Christa McAuliffe, primeira civil a participar de um programa espacial (1986).

Ariel Sharon é reeleito primeiro-ministro de Israel (2003).

A Procter&Gamble compra a Gillette em acordo estimado em US$ 57 bilhões, uma das maiores transações comerciais já realizadas (2005).

Zig – Zag

* Hoje: Dia de Combate a Incontinência Urinária (Portugal), Dia Internacional do Hanseniano.

* As mulheres gastam mais dinheiro com moda do que os homens, no entanto, de acordo uma nova pesquisa, eles podem estar investindo mais do que elas quando o assunto é beleza. As informações são do site Female First.

* Segundo estudo conduzido pelo closeshavesociety.com, o homem tem gasto, em média, £ 590 (cerca de R$ 1.890) com produtos de beleza por ano, um valor muito parecido com o que as mulheres desembolsam.

*”É uma grande mudança. Os homens estão levando a aparência mais a sério hoje em dia e existe um crescimento claro do mercado de beleza masculina”, disse Zach Hanauer, diretor de vendas do site.

*De acordo com a pesquisa, gel para o cabelo, pós-barba, hidratante, gel de banho e desodorante estão na lista dos produtos mais comprados pelos homens.

*Ainda segundo o estudo, 86% dos entrevistados usam hidratante regularmente; 78% disseram que usariam tintura se estivessem com os cabelos grisalhos; e 95% admitiram que pesquisam sobre o produto que querem comprar antes de investir.

*”Os homens superaram o constrangimento de comprar seus próprios produtos de qualidade e estão gastando mais dinheiro com sua imagem pessoal”, disse Hanauer.

*A aura de excesso de confiança e vaidade que demonstram alguns homens não é positiva ao bem-estar do corpo.

* Isso porque pessoas no perfil, na verdade, sofrem com excessos de preocupações, provavelmente relacionadas à tentativa de manter essa aparência o tempo todo.

*A constatação é de uma pesquisa da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, publicada pelo jornal britânico Daily Mail.

*”Ao mesmo tempo que há uma percepção grandiosa de si mesmo, há uma visão pessoal muito frágil e que leva a estratégias como a agressão quando o sentido de superioridade é ameaçado”, explica o co-autor da pesquisa, David Reinhard.

Por que

Não???

Esta coluna publicou pela primeira vez, a nota a seguir, há 6 anos passados, e mesmo com a inflação, os valores continuam altos.

A saída para o governo, recuperar suas contas, sem ‘expurgar’ o bolso do contribuinte, pode estar na ‘Luz Divina’. Vamos à nota:

A folha de São Paulo, publicou ontem matéria, sobre o faturamento que as igrejas (evangélicas, católicas e demais) arrecadaram.

Para se ter uma idéia, em 2011, elas juntas arrecadaram R$ 20,6 bilhões, valor superior ao orçamento de 15 dos 24 ministérios da Esplanada –ou 90% do disponível neste ano para o Bolsa Família.

Ela equivale a metade do Orçamento da cidade de São Paulo e fica próxima da receita líquida de uma empresa como a TIM.

Não é passada a hora, das instituições religiosas, deixarem de ser isentas, e também contribuírem com os impostos?????

Com a importante soma, o governo poderia olhar para um melhor reajuste aos salários dos aposentados do INSS.

Como dá para ler. A nota continua atualíssima.

Primeira

Classe

Sala

Vip

